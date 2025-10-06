Чи справді Китай допоміг РФ нанести смертельний удар по Львову

Рубрики
У мережі продовжують обговорювати китайські супутники над Львовом, які нібито коригували удари РФ. Мова про супутники системи "Яогань", які китайський уряд публічно позиціонує як дослідницькі, але зрозуміло, що вони можуть виконувати і розвідницькі функції в оптичному та радіо діапазонах. Про це розповів політтехнолог Олександр Кочетков.
Росія та Китай. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, що супутники дійсно літали над Львовом, як повідомляється у наших ЗМІ – і до ворожої атаки, і після, і зараз літають над Україною.
За словами Кочеткова, ще у 2022 році після повномасштабного вторгнення росії Китай дещо переорієнтував своє супутникове угрупування таким чином, щоб мати повну інформацію про події в Україні: як пересувається лінія фронту, які міста потрапляють під повітряні удари, які руйнування спричиняються і так далі. Це свідчить тільки про те, що Китай, який має важелі впливу на нашу війну, хоче спиратися на достовірну інформацію про перебіг бойових дій, яка базується на власних можливостях, а не повідомленнях зацікавлених сторін. І все.
Що стосується інформації про аж три супутники, що, мабуть, має підтверджувати недобрі намірі Китаю, то Олександр Кочетков називає це дурницями. Тому що супутники "Яогань" за задумом працюють у схемі триплету, тобто, на тій самій орбіті відразу знаходяться три супутника. Що дозволяє підвищити точність отриманих даних за рахунок їхнього порівняння.
Він додає, крім того, останнім часом ворог атакує переважно наші об’єкти енергетичної інфраструктури, більшість з яких збудовані ще у радянські часи. Тому вони є навіть на старих паперових картах російського Генштабу, з якими армія вторгнення наступала у 2022 році. А координати нових об’єктів ворог намагається отримувати за рахунок агентурної роботи. СБУ регулярно затримує зрадників-навідників, але якусь інформацію вони все ж встигають передавати. Відповідно, повітряні удари по Львову пов’язані з китайськими супутниками приблизно так само, як і кількість російськомовних переселенців. Тобто, ніяк.
