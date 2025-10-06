Чи справді Китай допоміг РФ нанести смертельний удар по Львову

У мережі продовжують обговорювати китайські супутники над Львовом, які нібито коригували удари РФ. Мова про супутники системи "Яогань", які китайський уряд публічно позиціонує як дослідницькі, але зрозуміло, що вони можуть виконувати і розвідницькі функції в оптичному та радіо діапазонах. Про це розповів політтехнолог Олександр Кочетков.

Росія та Китай. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що супутники дійсно літали над Львовом, як повідомляється у наших ЗМІ – і до ворожої атаки, і після, і зараз літають над Україною.

За словами Кочеткова, ще у 2022 році після повномасштабного вторгнення росії Китай дещо переорієнтував своє супутникове угрупування таким чином, щоб мати повну інформацію про події в Україні: як пересувається лінія фронту, які міста потрапляють під повітряні удари, які руйнування спричиняються і так далі. Це свідчить тільки про те, що Китай, який має важелі впливу на нашу війну, хоче спиратися на достовірну інформацію про перебіг бойових дій, яка базується на власних можливостях, а не повідомленнях зацікавлених сторін. І все.

Що стосується інформації про аж три супутники, що, мабуть, має підтверджувати недобрі намірі Китаю, то Олександр Кочетков називає це дурницями. Тому що супутники "Яогань" за задумом працюють у схемі триплету, тобто, на тій самій орбіті відразу знаходяться три супутника. Що дозволяє підвищити точність отриманих даних за рахунок їхнього порівняння.

"Так, Китай опосередкованого підтримує російську агресію у вигляді закупівлі російських енергоносіїв та продажу приватним китайським бізнесом виробів та комплектуючих для воєнного виробництва. Але всіляко уникає державної підтримки війни. А передача супутникової розвідувальної інформації у Китаї виключно прерогатива держави. Та й у наданні такої інформації Китаєм немає сенсу – недоімперія має власні супутники-шпигуни, які, звісно, менш досконалі, ніж китайські, але з визначенням координат цілей впораються", – зазначив політтехнолог.

Він додає, крім того, останнім часом ворог атакує переважно наші об’єкти енергетичної інфраструктури, більшість з яких збудовані ще у радянські часи. Тому вони є навіть на старих паперових картах російського Генштабу, з якими армія вторгнення наступала у 2022 році. А координати нових об’єктів ворог намагається отримувати за рахунок агентурної роботи. СБУ регулярно затримує зрадників-навідників, але якусь інформацію вони все ж встигають передавати. Відповідно, повітряні удари по Львову пов’язані з китайськими супутниками приблизно так само, як і кількість російськомовних переселенців. Тобто, ніяк.

