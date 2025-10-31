Действительно ли Китай собрался захватывать земли РФ: что действительно интересует Си

Рубрики
Кравцев Сергей
Многие считают, что пока Путин погряз в войне в Украине Китай постепенно осваивает российские земли Сибири и не только. Однако на самом деле Китай не нуждается в российских землях – ему нужно российское сырье, если мы говорим о стратегическом видении Китая по отношению к РФ. Такое мнение высказал глава платформы "Единый координационный центр", политолог Олег Саакян.
Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Читайте на портале "Комментарии" — после завершения встречи лидеры США и КНР были немногословны. Си Цзиньпин совсем не упомянул в своей речи об Украине, а Трамп сказал, что Си Цзиньпин поможет Штатам в установлении мира в Украине. Не создалось ли впечатление, что вопрос Украины отложен на потом и война будет продолжаться? Как Киеву в дальнейшем выстраивать отношения с Пекином? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Также издание "Комментарии" сообщает — несмотря на заявления Пекина, что Китай не снабжает Москву летальным оружием, неофициальные доклады для Госдепартамента США и европейских правительств свидетельствуют о другом. Китайские компании активно снабжают России критически важными компонентами для производства беспилотников, применяемых в войне против Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В публикации отмечается, в частности, в прошлом году Россия импортировала более 3,3 миллионов двигателей в компании Shenzhen Kiosk Electronic Co. Эти двигатели хотя и могут использоваться в бытовой технике, оказываются в производстве беспилотников FPV для атак на украинских военных и гражданских.