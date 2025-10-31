Чи справді Китай зібрався захоплювати російські землі: що насправді цікавить Сі

Багато хто вважає, що, доки Путін погруз у війні в Україні Китай поступово освоює російські землі Сибіру і не тільки. Проте насправді Китай не потребує російських земель – йому потрібна російська сировина, якщо ми говоримо про стратегічне бачення Китаю щодо РФ. Таку думку висловив глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

"Москва для Пекіна в майбутньому – васал із правом на самозабезпечення, але без права на геополітичні рішення. Це не партнерство, це залежність. І путін, який мріяв про "вісь проти Заходу", опинився між молотом США і ковадлом Китаю, при наявності ще цілої когорти країн, які в рейтингу між ним, та "олімпійцями", – зазначив Олег Саакян.

