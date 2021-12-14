Disney способствует властям Китая: почему компания удалила эпизод из известного мультфильма

Республиканские законодатели обвиняют Disney в приверженности Коммунистической партии Китая после того, как компания изъяла эпизод "Симпсонов", критиковавший правительство Китая, из своего потокового сервиса в Гонконге. Об этом сообщает Fox News.

Мультфильм "Симпсоны" - фото из открытых источников

В прошлом месяце зрители Disney в Гонконге обнаружили, что эпизод "Goo Goo Gai Pan" с 16-го сезона Симпсонов недоступен для просмотра на платформе через несколько недель после того, как сервис потоковой передачи был запущен на территории Китая.

В пропавшем эпизоде семья Симпсонов посещает площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где находят табличку с надписью: "На этом месте в 1989 году ничего не произошло". На самом деле, на этом месте 4 июня 1989 года китайское правительство во главе с коммунистами убило неизвестное количество протестующих за свободу.

В эпизоде также упоминается культовая фотография "Человек-танкист", сделанная в день резни, на которой видно, как неизвестный протестующий стоит один перед чередой китайских танков во время разгона правительства.

Непонятно, давили ли на Disney, чтобы убрать этот эпизод, но это произошло после того, как законодательный орган Гонконга принял закон, запрещающий показ и распространение фильмов, которые "одобряют, поддерживают, прославляют, поощряют и подстрекают к деятельности, которая может угрожать национальной безопасности".

В письме, направленном в пятницу, 10 декабря, представитель Южной Каролины Джефф Дункан спорил с генеральным директором Disney Бобом Чапеком по поводу очевидного решения изъять эпизод из Гонконга.

"Тот факт, что Disney удалит сатирический эпизод мультфильма, который может разоблачить зло Коммунистической партии Китая, отвратителен и заслуживает осуждения. Меня очень беспокоит реакция Disney ", – написал конгрессмен.

Дальше Дункан призвал Disney восстановить эпизод "Goo Goo Gai Pan" для просмотра в Гонконге.

"Китай хочет стереть с истории протесты на площади Тяньаньмэнь и резню 1989 года, и, похоже, Disney пытается помочь достичь этой цели. Я настоятельно призываю Disney изменить свой курс, если он каким-либо образом причастен к китайскому правительству, и приказать Коммунистической партии Китая "Eat My Shorts" (Ред. одна из главных фраз Барта Симпсона. Барт использует ее, чтобы выразить свое бунтарское отношение, обычно к авторитетным деятелям)", — написал Дункан.

Как сообщали ранее "Комментарии", в 2020 году, при разгаре пандемии, почти все ведущие потоковые телевизионные сервисы почувствовали большие успехи. Но поскольку карантин ослаб, а живые развлечения и фильмы вернулись, этот всплеск роста быстро исчез, и Disney больше всего замедлил рост числа подписчиков .

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