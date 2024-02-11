Договорился на интервью: у Путина требуют вернуть Китаю отобранные территории

После того как российский президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал "исторические причины" нападения на Украину, американский актер китайского происхождения Роберт Ву ответил, что по такой логике РФ должен отдать Китаю оккупированный 100 лет назад Владивосток.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом он написал на странице X, комментируя сообщение специалиста из аналитического центра Center for China and Globalization (CCG) Зичен Вана.

В своем посту Ван заявил, что "исторические лекции" Путина "неконструктивны".

"Интервью еще раз подтверждает мою предвзятость: одержимость историей обычно не конструктивна. Почему мы должны ссылаться на 8 или 13 век, а не на 220 год до нашей эры? Мы живем в настоящем с законами, а не в 8 веке", – отметил он.

Свое мнение по поводу заявлений Путина сделал актер Роберт Ву, написавший: "Согласно истории, Россия должна вернуть нам Владивосток и огромную территорию, украденную 100 с чем-то лет назад".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Джонсон назвал вопрос, который Карлсон не задал Путину . Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отреагировал на интервью Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Джонсона Такер был "марионеткой тирана" и выполнил свою функцию для Путина.

Борис Джонсон в колонке на Daily Mail подверг резкой критике Такера Карлсона, которого назвал "диктофоном для диктатора и предателем журналистики". По словам Джонсона Карлсон в интервью с Путиным был подхалимом и не задал ему несколько важных вопросов.

По словам британского премьера Такер Карлсон наоборот вдохновлялся откровенной ложью Путина, в частности о якобы предположении, что Польша сама виновата в нападении Германии во времена Гитлера, а Россия к этому якобы не причастна, несмотря на пакт Молотова-Риббентропа.

