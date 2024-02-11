logo

BTC/USD

48159.53

ETH/USD

2510.29

LTC/USD

72.24

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Договорился на интервью: у Путина требуют вернуть Китаю отобранные территории
commentss НОВОСТИ Все новости

Договорился на интервью: у Путина требуют вернуть Китаю отобранные территории

Американо-китайский актер высмеял "исторические лекции" Путина

сегодня, 16:52
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

После того как российский президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал "исторические причины" нападения на Украину, американский актер китайского происхождения Роберт Ву ответил, что по такой логике РФ должен отдать Китаю оккупированный 100 лет назад Владивосток.

Договорился на интервью: у Путина требуют вернуть Китаю отобранные территории

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом он написал на странице X, комментируя сообщение специалиста из аналитического центра Center for China and Globalization (CCG) Зичен Вана.

В своем посту Ван заявил, что "исторические лекции" Путина "неконструктивны".

"Интервью еще раз подтверждает мою предвзятость: одержимость историей обычно не конструктивна. Почему мы должны ссылаться на 8 или 13 век, а не на 220 год до нашей эры? Мы живем в настоящем с законами, а не в 8 веке", – отметил он.

Свое мнение по поводу заявлений Путина сделал актер Роберт Ву, написавший: "Согласно истории, Россия должна вернуть нам Владивосток и огромную территорию, украденную 100 с чем-то лет назад".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Джонсон назвал вопрос, который Карлсон не задал Путину . Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отреагировал на интервью Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Джонсона Такер был "марионеткой тирана" и выполнил свою функцию для Путина.

Борис Джонсон в колонке на Daily Mail подверг резкой критике Такера Карлсона, которого назвал "диктофоном для диктатора и предателем журналистики". По словам Джонсона Карлсон в интервью с Путиным был подхалимом и не задал ему несколько важных вопросов.

По словам британского премьера Такер Карлсон наоборот вдохновлялся откровенной ложью Путина, в частности о якобы предположении, что Польша сама виновата в нападении Германии во времена Гитлера, а Россия к этому якобы не причастна, несмотря на пакт Молотова-Риббентропа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости