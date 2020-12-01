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Главная Новости Мир Китай Долгожитель Китая назвал секрет крепкого здоровья: ответ удивил многих
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Долгожитель Китая назвал секрет крепкого здоровья: ответ удивил многих

Чжан Кэминь назвал секретом своего долголетия алкоголь, сигареты и фастфуд

сегодня, 18:21
Автор:

Любовь Блажко

Главным героем этой истории стал 100-летний житель города Цзиньцзинь в Китае Чжан Кэминь, который раскрыл секрет своего долголетия. Его ответ оказался довольно неожиданным, и вот почему. 

Долгожитель Китая назвал секрет крепкого здоровья: ответ удивил многих

Долгожитель Китая назвал секрет крепкого здоровья. Фото: unsplash. Кахар Ербол

Издание LADbible  сообщает, что Чжан употребляет фастфуд, алкоголь и ежедневно курит сигареты. Более того, за день он может выкурить целую пачку. 

Несмотря на вредные привычки, долгожитель не жалуется на состояние своего здоровья, говоря, что чувствует себя отлично. Единственное, что его беспокоит – это проблемы со слухом. 

Чжан Кэминь рассказал, что курит каждый день с 20 лет. Он признается, что алкоголь и табак – это то, без чего он просто не может обойтись. Но мужчина говорит, что после 90 лет количество алкоголя в своей жизни ему пришлось немного сократить. И связано это было с тем, чтобы на работе не возникло проблем. Конечно же, сейчас Чжан уже не работает, поэтому большинство своего свободного времени проводит за просмотром телевизора и курением. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем заключается секрет долголетия японцев. Ни для кого не секрет, что крепкое здоровье японцев может для многих послужить хорошим примером. Секрет их долголетия довольно прост: есть полезную пищу и регулярно заниматься физическими нагрузками.  Поскольку это морская страна, в ежедневном рационе долгожителей много рыбы и морепродуктов. Употребление всевозможных их видов, а также  водорослей стало для японцев чем-то совершенно обыденным. Как мы знаем, в рыбе содержится много жирных кислот Омега-3, йода и фосфора. 


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Источник: https://www.ladbible.com/news/interesting-100-year-old-man-smokes-drinks-and-doesnt-worry-about-what-he-eats-20201125
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Шутник! По лицу заметно,что человек не наркоман.

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