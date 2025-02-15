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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Китая Ван И приветствовал переговоры между США и Россией, направленные на урегулирование войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Financial Times".
Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото из открытых источников
Топ-дипломат Китая подчеркнул, что европейские страны также должны быть вовлечены в этот процесс.
По его словам, эта война происходит на европейской земле и "Европа должна играть важную роль в урегулировании конфликта".
Отвечая на вопрос о возможном сокращении импорта российского газа как способе усилить давление на Москву, Ван И отметил, что Пекин в первую очередь должен руководствоваться интересами своих граждан.
Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры по установлению мира в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным можно вести и без доверия к нему. Ключевое – это сильная позиция НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет на пресс-конференции в Варшаве, где он встречался со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем.
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский ответил, верит ли он, что Дональд Трамп за 100 дней принесет мир в Украину.
Ранее "Комментарии" писали – активность Трампа уже начинает пугать Кремль: в чем причина.
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