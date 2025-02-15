Должна ли Европа участвовать в переговорах по Украине: Китай озвучил свою позицию

Министр иностранных дел Китая Ван И приветствовал переговоры между США и Россией, направленные на урегулирование войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Financial Times".

Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото из открытых источников

Топ-дипломат Китая подчеркнул, что европейские страны также должны быть вовлечены в этот процесс.

"Китай поддерживает любые усилия, направленные на достижение мира, особенно если США придут к общему пониманию с Россией", — заявил Ван И.

По его словам, эта война происходит на европейской земле и "Европа должна играть важную роль в урегулировании конфликта".

Отвечая на вопрос о возможном сокращении импорта российского газа как способе усилить давление на Москву, Ван И отметил, что Пекин в первую очередь должен руководствоваться интересами своих граждан.

"Если Китай перестанет покупать газ у России, где еще он сможет закупать такое же количество газа? Мы должны нести ответственность перед своим народом", - добавил министр.

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