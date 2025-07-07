Экс-глава МИД Украины рассказал о хитрой тактике Си по войне в Украине

Китай не стал открыто поддерживать Россию в войне с Украиной, но и не скрывает, что его интерес поддержать Москву, не допустив ее поражения в противостоянии. Такое мнение в интервью LIGAnet сделал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Павел Климкин. Фото: из открытых источников

"Вся политика китайцев направлена на то, чтобы Россия не выиграла и не проиграла. Но главное — не проиграла. Россия для Китая сейчас – это актив. И, мне кажется, лучший актив", — высказался Павел Климкин.

Дипломат пояснил, что для Пекина Россия играет важную роль в реализации антизападной, в частности, антиамериканской стратегии, которая с китайской перспективы имеет оттенки, отличные от риторики Москвы.

В то же время, Павел Климкин считает, что переход от партнерства к полноценному союзничеству между странами не состоялся.

"Мой ответ – нет. Однозначно нет. Китайцы имеют свои внутренние ограничения, в том числе проблемы с доверием", — отметил бывший глава МИД Украины.

По словам Климкина, Китай стремится сохранить Россию в стабильном, контролируемом состоянии, не давая ей ни слишком укрепиться, ни окончательно ослабнуть.

"Китайцам не нужна сильная Россия и не нужна слабая Россия. Они будут ее балансировать", — подытожил экс-министр.

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