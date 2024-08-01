Эксперт: Китай хочет, чтобы Украина уступила территории

По результатам визита главы МИД Дмитрия Кулебы в Китай ни в заявлении МИД Украины, ни в заявлении МИД КНР не было формулировок, что Пекин поддерживает территориальную целостность Украины, заявил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

КНР готова участвовать в переговорах. Фото из открытых источников

"Во внешнеполитических вопросах Китай придерживается очень размытой риторики. В частности Пекин всегда заявляет, что поддерживает территориальную целостность всех государств. Но когда речь идет об Украине и России, Китай не уточняет, территориальную целостность какой именно страны он поддерживает. Озвученное в такой версии заявление оставляет Пекину поле для маневров, поскольку, согласно российской конституции, в состав РФ включены пять украинских регионов. То есть, когда Китай говорит о территориальной целостности всех государств, он может иметь в виду и признание российскими оккупированных территорий", — пояснил Игорь Чаленко .

Политолог отметил, что после встречи с китайским коллегой Ван И Кулеба подчеркнул, что КНР поддерживает территориальную целостность именно Украины, а также о признании территориальной целостности Украины Китаем также подчеркивал Владимир Зеленский.

"Думаю, официальный Киев не случайно на этом акцентировал внимание. Вероятно, во время поездки Кулебы в Китай были разговоры о том, что Украине, возможно, придется отказаться от своих территорий", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Китая по итогам встреч министра иностранных дел КНР Ван И с руководителями внешнеполитических ведомств Украины, США и России продолжит поддерживать политическое урегулирование "украинского кризиса". Такое заявление на брифинге сделал представитель МИД КНР Линь Цзянь.