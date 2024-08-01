Эксперт: Китай хочет, чтобы Украина уступила территории

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Марьян Ощановский
По результатам визита главы МИД Дмитрия Кулебы в Китай ни в заявлении МИД Украины, ни в заявлении МИД КНР не было формулировок, что Пекин поддерживает территориальную целостность Украины, заявил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.
КНР готова участвовать в переговорах. Фото из открытых источников
Политолог отметил, что после встречи с китайским коллегой Ван И Кулеба подчеркнул, что КНР поддерживает территориальную целостность именно Украины, а также о признании территориальной целостности Украины Китаем также подчеркивал Владимир Зеленский.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Китая по итогам встреч министра иностранных дел КНР Ван И с руководителями внешнеполитических ведомств Украины, США и России продолжит поддерживать политическое урегулирование "украинского кризиса". Такое заявление на брифинге сделал представитель МИД КНР Линь Цзянь.
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