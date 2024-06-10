ЕС и США начинают понимать опасность от КНР: как это поможет Украине

В последние месяцы можно наблюдать одну очень положительную для Украины тенденцию: постепенное сближение позиций ведущих стран ЕС и США по китайскому вопросу, отмечает политический эксперт Юрий Богданов.

Китай

По его словам, КНР, как и его союзник – Россия, видятся в первую очередь как значительная угроза безопасности и США, и Европы, а не как экономический партнер, как раньше. То есть, подчеркивает эксперт, доверие к КНР падает с обеих сторон Атлантического океана.

"Однако ни США, ни Европа не собираются в ближайшее время разрывать отношения с КНР, как и КНР – с США и Европой. Для Китая европейский и американский рынок также очень важны. Особенно на фоне кризиса, в который постепенно погружается китайская экономика. Но напряжение растет",

– подчеркивает политолог.

Впрочем, по его словам, Администрация Джо Байдена избегает прямой конфронтации, а также продолжает координировать с Китаем работу по изменению климата и борьбе с наркотрафиком. Но примеров успешного сотрудничества все меньше, добавил эксперт.

Более того, подчеркивает эксперт, если на выборах в ноябре победит Дональд Трамп, он может пойти на еще большую эскалацию из КНР и хочет этого.

"Такие декларации и угрозы санкциями от окружения Трампа пугают Пекин – там начали бояться, что США настроены на свержение режима УПК. Во время завершившегося на неделе Стокгольмского китайского форума сразу несколько ТОП-чиновников ЕС назвали КНР полноценной угрозой безопасности для континента, и, а Китай пока не уплатил цену за поставку товаров двойного назначения в РФ. Представители КНР в кулуарах рассказывали европейцам о пользе уступок России, а также намекали, что "европейцы должны радоваться, что мы не делаем больше". Но сейчас ответы Европы становятся все более жесткими",

– отметил Богданов.

В этом контексте эксперт обратил внимание на то, что в мае Германия направила в Южно-Китайское море свои боевые корабли, чтобы продемонстрировать, что политика Китая по давлению на страны Юго-Восточной Азии получит достойный ответ. При этом Италия отказалась от участия в проекте нового Шелкового пути. Также в Европе арестовали десятки людей, связанных со шпионажем в пользу КНР.

"Главная сфера, где позиции США и Европы все еще расходятся – вопрос экономического сотрудничества с КНР. Европа все еще рассчитывает, что торговые интересы возобладают. Поэтому ожидают, что Китай предоставит больше взаимного доступа к рынкам. Отдельные правительства склоняются к разрешению открыть производство китайских аккумуляторов и электромобилей у себя. Это создает зависимость от китайской промышленности, но при этом открывает доступ к технологиям и создает рабочие места",

– подчеркнул Богданов.

При этом эксперт отметил, что Китай и Россия пытаются совместно атаковать демократические ценности и западные институции из-за поддержки правых радикалов, шпионскую сеть и информационные кампании. По его словам, это сотрудничество стало слишком заметным, чтобы и дальше его игнорировать.

"Для нас это все работает сильно в плюс. То, что Китай и Россия ведут себя слишком враждебно, убеждает все больше политиков, что они должны получить жесткий отпор. Украина получила (и еще получит) больше оружия, Тайвань и Филиппины – тоже. А экономическое могущество Китая и зависимость Запада от КНР продолжат постепенно ограничивать. В итоге ось "Москва — Пекин" станет слабее, более уязвимой, а китайско — российское видением "мира" не удастся "продать" на Западе",

– считает Богданов.

Собственно, подчеркивает эксперт, это создает для Украины и партнеров возможности продвижения украинского видения завершения войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай может помочь втянуть США в войну и помочь РФ.



