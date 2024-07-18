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Если у Си инсульт: Как болезнь лидера КНР повлияет на установление справедливого мира в Украине

Вероятная болезнь Си будет иметь последствия как для Украины, так и для США

сегодня, 13:09
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Ткачик Олеся

В СМИ распространяются слухи, что китайский лидер Си Цзиньпин мог перенести инсульт во время пленарного заседания ЦК Компартии Китая. Впрочем, официальный Пекин не комментирует эту ситуацию. Как отметил в эфире 24 канала политолог Алексей Буряченко, если информация подтвердится, это может иметь значительные последствия, как для Украины, так и для Соединенных Штатов.

Если у Си инсульт: Как болезнь лидера КНР повлияет на установление справедливого мира в Украине

Си Цзиньпин

По мнению эксперта, вероятное заболевание Си Цзиньпина может стать "геймченджером", который повлияет на перспективы установления справедливого мира в Украине – приблизить его или удалить. По его словам, дело в том, что президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Китай согласится стать страной-переговорщиком и гарантом. Киев и Пекин должны разработать общую позицию по справедливому миру и капитуляции России.

Буряченко также предположил, что если информация об инсульте Си Цзиньпина подтвердится, то оба кандидата в президенты США выразят пожелание скорейшего выздоровления китайскому лидеру. Дестабилизация в Китае не выгодна ни Дональду Трампу и республиканцам, ни Джо Байдену и демократам.

Дональд Трамп уже высказывался по поводу Тайваня, что вызвало значительный резонанс в американском политическом истеблишменте. Он считает, что Тайвань должна платить США за защиту от китайской угрозы.

Таким образом, отмечает политолог, состояние здоровья Си Цзиньпина может оказать существенное влияние на избирательные процессы в США и другие глобальные события.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ходят слухи о том, что Си Цзиньпин пережил инсульт. Впрочем, как считают эксперты, эта информация может быть проверкой от лидера КНР на лояльность.




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Источник: https://24tv.ua/insult-si-tszinpina-yak-mozhe-vplinuti-ukrayinu-ssha_n2599676
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Донбас

сегодня, 12:16

'Кабмин готовит пакет повышения налогов, который даст бюджету 140 млрд." Вот же твари, бандеровские твари, это себе на повышение зарплаты, твари? Народ, сколько еще будем терпеть эту бандеровскую банду у власти. Пора уже, пора начинать мочить этих антинародных тварей. Все что они делают, все направлено против народа ради своего обогащения. Вся сущность бандеровской сволочной власти. Мочить пора этих тварей.


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