Если у Си инсульт: Как болезнь лидера КНР повлияет на установление справедливого мира в Украине

В СМИ распространяются слухи, что китайский лидер Си Цзиньпин мог перенести инсульт во время пленарного заседания ЦК Компартии Китая. Впрочем, официальный Пекин не комментирует эту ситуацию. Как отметил в эфире 24 канала политолог Алексей Буряченко, если информация подтвердится, это может иметь значительные последствия, как для Украины, так и для Соединенных Штатов.

Си Цзиньпин

По мнению эксперта, вероятное заболевание Си Цзиньпина может стать "геймченджером", который повлияет на перспективы установления справедливого мира в Украине – приблизить его или удалить. По его словам, дело в том, что президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Китай согласится стать страной-переговорщиком и гарантом. Киев и Пекин должны разработать общую позицию по справедливому миру и капитуляции России.

Буряченко также предположил, что если информация об инсульте Си Цзиньпина подтвердится, то оба кандидата в президенты США выразят пожелание скорейшего выздоровления китайскому лидеру. Дестабилизация в Китае не выгодна ни Дональду Трампу и республиканцам, ни Джо Байдену и демократам.

Дональд Трамп уже высказывался по поводу Тайваня, что вызвало значительный резонанс в американском политическом истеблишменте. Он считает, что Тайвань должна платить США за защиту от китайской угрозы.

Таким образом, отмечает политолог, состояние здоровья Си Цзиньпина может оказать существенное влияние на избирательные процессы в США и другие глобальные события.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ходят слухи о том, что Си Цзиньпин пережил инсульт. Впрочем, как считают эксперты, эта информация может быть проверкой от лидера КНР на лояльность.



