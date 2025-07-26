Есть три варианта завершения войны в Украине, но Китаю выгоден только один из них

Китай внимательно следит за войной в Украине и имеет свои взгляды на ее завершение. Из трех возможных вариантов главе КНР Си Цзиньпину может быть выгодный только один из них. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель The Hill Александр Дж. Мотыль

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Первый вариант – если путинская Россия победит в Украине. В таком случае Путин будет преисполнен самоуверенности и может напасть на страну НАТО или попытаться аннексировать Северный Казахстан, что не принесет пользы Китаю.

Аналитик также отмечает, что победившая Россия может начать "играть мускулами" и поставить под сомнение свою "безграничную" дружбу с Китаем. И хотя эта дружба не исчезнет в одночасье, но это, безусловно, создаст более сложные отношения, которые станут испытанием для терпения Китая.

Второй вариант – если Россия потерпит поражение в Украине. Тогда может возникнуть целый ряд крайне дестабилизирующих сценариев, также невыгодных для Китая.

"Полностью побеждённая Россия может скатиться к внутреннему насилию, тем самым дестабилизируя Евразию. Владимир Путин может быть свергнут в результате переворота, и его режим может рухнуть. Внутренняя борьба элит неизбежна, и может начаться гражданская война. Неэтнические русские могут воспользоваться хаосом, чтобы провозгласить независимость, и Российская Федерация может встретить свой бесславный конец. Да, Китай может аннексировать значительные территории российского Дальнего Востока, но эти достижения будут омрачены угрозами безопасности", — отмечает обозреватель.

При этом наиболее предпочтительный для Китая третий сценарий – это тот, в котором Россия победит, но значительно ослабнет. Затяжная изнурительная война отвлекает США и "расшатывает" Запад, усиливая таким образом влияние Китая.

"В результате слабая Россия, втянутая в проигрышную войну, продолжит существовать как вассал Пекина. Такая Россия идеально подходит Китаю", — подчеркивает обозреватель The Hill.

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