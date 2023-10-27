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Формула мира на Мальте: Китай дал негативный ответ Украине

По информации Bloomberg, Китай пропустит встречу на Мальте, где пройдет очередной раунд переговоров по Формула мира

сегодня, 08:37 comments1484
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Китае не нашли возможности присоединиться к обсуждению Формулы мира для прекращения войны в Украине. Очередной раунд переговоров советников глав государств должен состояться на Мальте. В ходе встречи более 55 стран будут обсуждать украинскую Формулу мира. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg", со ссылкой на свои источники.

Формула мира на Мальте: Китай дал негативный ответ Украине

Китай. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, свое участие в переговорах уже подтвердили страны "Большой семерки", Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Есть также ряд стран, такие как Бразилия и Чили, которые заявили, что присоединятся к обсуждению лишь только онлайн.


"Отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего плана достижения длительного и справедливого мира" – говорится в материале.

В публикации также указывают на то, что привлечение Пекина к мирному саммиту для Украины является очень важным. Все дело в том, что именно от позиции Китая во многом зависит способность России продолжать войну против Украины. Пока путинский режим чувствует молчаливую поддержку китайских властей, он способен и дальше продолжать войну. Но, если бы Москва столкнулась с давлением со стороны Пекина, то Кремлю было бы сложнее находить средства и возможности, чтобы затягивать конфликт.

Читайте также на портале "Комментарии" — Мальта приняла запрос Офиса президента Украины на проведение 28 и 29 октября очередной встречи советников глав государств по обсуждению Формулы мира. Ранее подобные состоялись летом – в Копенгагене (Дания) и в Джидде (Саудовская Аравия). Китай отправил делегата на встречу в Джидде. Какие ожидания от третьей встречи по поиску оптимального выхода из российско-украинской войны? Почему выбрана именно Мальта? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-26/china-set-to-skip-ukraine-talks-as-zelenskiy-blueprint-struggles?srnd=premium-europe
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