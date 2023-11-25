Франция обратилась к Китаю с призывом: как это касается войны в Украине

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время официального визита в Китай призвала КНР не способствовать России в ее захватнической войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление министр сделала после переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И, которую цитирует AP.
Китай. Фото: из открытых источников
Дипломат призвала Китай продолжать работать над своим мирным предложением по Украине, одновременно гарантируя, что китайские структуры не будут помогать РФ в войне.
Стоит напомнить, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином выразил обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи на фоне полномасштабной войны против Украины.
Перед этим в Администрации Джо Байдена заявили, что Китай способен способствовать помощи Вашингтона в поддержке Украины в ее защите в захватнической войне, которую ведет РФ.
Читайте также на портале "Комментарии" — в США рассказали, как Китай помогает российской армии воевать против Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – в США впервые назвали Китай союзником и намекнули на усилении санкций против России.
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