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Франция обратилась к Китаю с призывом: как это касается войны в Украине

Франция призвала Китай не помогать России в войне против Украины

сегодня, 17:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время официального визита в Китай призвала КНР не способствовать России в ее захватнической войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление министр сделала после переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И, которую цитирует AP.

Франция обратилась к Китаю с призывом: как это касается войны в Украине

Китай. Фото: из открытых источников

"Франция еще раз подчеркивает, что ее сотрудничество с Китаем имеет важное значение для продвижения справедливого и прочного мира", – отметила Колонна.


Дипломат призвала Китай продолжать работать над своим мирным предложением по Украине, одновременно гарантируя, что китайские структуры не будут помогать РФ в войне.

"Мы рассчитываем на бдительность китайских властей, чтобы ни одна структура в Китае, особенно частная, не способствовала прямо или косвенно незаконным военным действиям России в Украине", – добавила Колонна.

Стоит напомнить, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином выразил обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи на фоне полномасштабной войны против Украины.

Перед этим в Администрации Джо Байдена заявили, что Китай способен способствовать помощи Вашингтона в поддержке Украины в ее защите в захватнической войне, которую ведет РФ.                                                                       

Читайте также на портале "Комментарии" — в США рассказали, как Китай помогает российской армии воевать против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США впервые назвали Китай союзником и намекнули на усилении санкций против России.




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Источник: https://www.ap.org/
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