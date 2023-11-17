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В США впервые назвали Китай союзником и намекнули на усилении санкций против России

В Госдепе отметили, что США находятся в тесной кооперации с Китаем касательно санкций против РФ

сегодня, 07:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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США находятся в тесной кооперации с Китаем по всем вопросам, которые связаны с введением санкций против РФ. Санкционная политика должна продолжать, ограничения против Москвы должны действовать и давление должно усиливаться. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходу видеобрифинга сделал помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

В США впервые назвали Китай союзником и намекнули на усилении санкций против России

Джеффри Пайетт. Фото: из открытых источников

Представитель Госдепа отметил, США регулярно информируют китайских партнеров об изменении ситуации с ценовым потолком на нефть из России.


"Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима против РФ",- высказался помощник госсекретаря США.

Читайте также на портале "Комментарии" — в среду, 15 ноября, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско состоялась встреча президента США Джо Байдена и главы Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. По мнению Байдена, встреча оказалась "конструктивной и продуктивной", а отношения между Вашингтоном и Пекином можно охарактеризовать как конкурентные. Он считает, что стороны достигли реального прогресса, отметив, что на встрече поднимался и вопрос войны России против Украины. Си Цзиньпин же выразил уверенность в "светлом будущем" китайско-американских отношений, а также заявил об отсутствии планов военных действий Китая против Тайваня в ближайшие годы. Какие выводы можно сделать на данный момент, исходя из доступной информации? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в КНР ответили, изменилась ли позиция Си Цзиньпина по войне в Украине после переговоров с Байденом.




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Источник: https://youtu.be/T49CNnccpdA?si=tbarb03wDaH2fGec
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