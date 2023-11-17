В США впервые назвали Китай союзником и намекнули на усилении санкций против России

США находятся в тесной кооперации с Китаем по всем вопросам, которые связаны с введением санкций против РФ. Санкционная политика должна продолжать, ограничения против Москвы должны действовать и давление должно усиливаться. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходу видеобрифинга сделал помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

Джеффри Пайетт. Фото: из открытых источников

Представитель Госдепа отметил, США регулярно информируют китайских партнеров об изменении ситуации с ценовым потолком на нефть из России.

"Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима против РФ",- высказался помощник госсекретаря США.

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