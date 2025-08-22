Гарантии безопасности Украине: почему Китай откажется от предложения РФ

По всей видимости Китай не захочет предоставлять Украине гарантии безопасности. И это, несмотря на то, что такая идея исходит от РФ. Отказ Китая будет объясняться двумя факторами: ограниченностью ресурсов и нежеланием создавать прецедент. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "South China Morning Post".

Китай. Фото: из открытых источников

Цитируя мнение экспертов издания отмечает, что Пекин не будет играть значительной роли в будущих обсуждениях гарантий безопасности для Украины.

"Любое новое соглашение о гарантиях безопасности должно предусматривать, как сделать положения по-настоящему работоспособными, чтобы избежать неэффективности, которая наблюдалась в Будапештском меморандуме 1994 года", — говорится в материале.

Примером того, что Китай может присоединиться к мирным переговорам политически, но без взятых на себя обязательств, по мнению аналитиков, может служить Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году Украиной, Беларусью и Казахстаном об отказе от унаследованного ими ядерного оружия в обмен на обязательства по гарантиям безопасности.

Китай не подписал Будапештский меморандум, но одобрил его правительственным заявлением, опубликованным в том же году.

Однако в основном тексте заявления, в котором меморандум прямо не упоминался, говорилось лишь, что "Китай безоговорочно не будет применять или угрожать применением ядерного оружия против государств, не обладающих ядерным оружием, или в зонах, свободных от ядерного оружия".

