logo

BTC/USD

112509

ETH/USD

4295.58

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

47.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Гарантии безопасности Украине: почему Китай откажется от предложения РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Гарантии безопасности Украине: почему Китай откажется от предложения РФ

Пекин может самоустраниться от того, чтобы играть ведущую роль в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине

22 августа 2025, 11:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

По всей видимости Китай не захочет предоставлять Украине гарантии безопасности. И это, несмотря на то, что такая идея исходит от РФ. Отказ Китая будет объясняться двумя факторами: ограниченностью ресурсов и нежеланием создавать прецедент. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "South China Morning Post".

Гарантии безопасности Украине: почему Китай откажется от предложения РФ

Китай. Фото: из открытых источников

Цитируя мнение экспертов издания отмечает, что Пекин не будет играть значительной роли в будущих обсуждениях гарантий безопасности для Украины.

"Любое новое соглашение о гарантиях безопасности должно предусматривать, как сделать положения по-настоящему работоспособными, чтобы избежать неэффективности, которая наблюдалась в Будапештском меморандуме 1994 года", — говорится в материале.

Примером того, что Китай может присоединиться к мирным переговорам политически, но без взятых на себя обязательств, по мнению аналитиков, может служить Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году Украиной, Беларусью и Казахстаном об отказе от унаследованного ими ядерного оружия в обмен на обязательства по гарантиям безопасности.

Китай не подписал Будапештский меморандум, но одобрил его правительственным заявлением, опубликованным в том же году.

Однако в основном тексте заявления, в котором меморандум прямо не упоминался, говорилось лишь, что "Китай безоговорочно не будет применять или угрожать применением ядерного оружия против государств, не обладающих ядерным оружием, или в зонах, свободных от ядерного оружия".

Читайте также на портале "Комментарии" - урегулирование войны в Украине: Китай намекнул, что хочет тоже присоединиться к процессу.

Также издание "Комментарии" сообщало – может ли Китай оказаться среди гарантов безопасности Украины: что ответил Зеленский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3322684/will-china-be-ukraines-security-guarantor-unlikely-despite-russias-wishes?module=top_story&pgtype=homepage
Теги:

Новости

Все новости