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Глава МИД Китая обсудил с Лавровым войну в Украине: что известно

Ван I обсудил с Сергеем Лавровым войну в Украине

сегодня, 20:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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7 августа глава дипломатического ведомства Китая Ван I обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым войну в Украине. Об этом заявило Министерство иностранных дел Китая

Глава МИД Китая обсудил с Лавровым войну в Украине: что известно

Министр иностранных дел Китая Ван И (фото из открытых источников)

Следует отметить, что войну в нашей стране, в Китае называют "украинским кризисом".


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"Стороны также обменялись мнениями по украинскому кризису и другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", — говорится в сообщении.

Глава МИД Китая отметил, что в отношении войны в Украине его страна будет занимать независимую и беспристрастную позицию, выражать объективное и рациональное мнение, активно будет продвигать "мирные переговоры" и будет искать политическое решение в любому международному многостороннему событию.

В свою очередь Лавров заявил китайскому дипломату, что Россия согласна с позиционным документом официального Пекина.

"Россия полностью согласна с позиционным документом Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса и ценит и приветствует конструктивную роль Китая в этом отношении", — заявил Лавров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в МИД Китая сделали заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии . Двухдневные международные переговоры в Саудовской Аравии по поиску пути мирного разрешения "украинского кризиса" помогли "укрепить международный консенсус". Такое заявление было сделано в МИД Китая.
Китай делегировал для участия в переговорах спецпредставителя по евразийским делам и бывшего посла в России Ли Хуэя, который в мае совершил поездку по шести европейским столицам, чтобы найти точки соприкосновения для возможного политического урегулирования между Москвой и Киевом.



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