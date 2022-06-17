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Госдеп: Китай сделал выбор – кого будет поддерживать в войне РФ против Украины

Спикер Госдепа США заявил, что уже вполне очевидно, что Китай предпочитает оставаться на стороне России

сегодня, 07:57
Автор:

Кравцев Сергей
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Продолжается четвертый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину и уже для всех очевидно, на какое преступление пошел Кремль, но это не смущает Пекин, которые продолжает негласно поддерживать российское руководство. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Госдеп: Китай сделал выбор – кого будет поддерживать в войне РФ против Украины

Китай. Фото: DW

Представитель Госдепа выразил убеждение, что Китая, который публично старается занимать нейтральную позицию, теперь предпочел своими действиями показывать, что он в войне России против Украины решил поддерживать страну-агрессора.

Нед Прайс подтверждением того, что Китая на стороне России есть повторение тех пропагандистских нарративов, которые озвучивают на российском телевидении.

Прайс назвал тревожным сигналом, что КНР цитирует российскую пропаганду. 

В Белом доме считают, что за мнимым нейтралитетом Китая скрывается откровенная поддержка России и Путина. 

Спикер Госдепа напомнил состоявшийся накануне телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Путина. Прайс с уверенностью заявил, что публичные заявления руководства Китая о том, что Пекин выступает за скорейшее прекращение военных действий в Украине, но при этом занимает нейтральную позицию, не более, чем отговорка, за которой ничего не стоит.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Лавров уже говорит, что Россия не вторгалась в Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало — эксперты рассказали, какой была настоящая цель визита лидеров ЕС в Киев – озвучили главные итоги и ожидания.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ogIA8MnHY9k&t=2s
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