Готов ли Си уговорить Путина компромиссным путем завершить войну в Украине: детали Politico

В последнее время Китай не скрывает своих симпатий к России. В начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Пекин пытался хоть как-то дистанцироваться от Москвы, но не скрывал, что ему ближе позиция именно Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, то, что Пекин на стороне Москвы стало окончательно ясно в преддверии Глобального мирного саммита по Украине в Швейцарии 15-16 июня. При этом авторы публикации отмечают, что неверно говорить, что Китай и Россия полностью согласны в вопросе войны. Обзор недавних заявлений и аналитических материалов Пекина и Москвы ясно показывает, что Китай признает Украину как суверенное государство и не разделяет российских нарративов о том, что эта страна является нацистской марионеткой Запада. Он также поддерживает прямые контакты с Киевом, высказывается против российской ядерной угрозы и публично не поддерживает вторжение. Вместо этого он туманно заявляет, что "суверенитет всех стран" должен уважаться, намекая, что вторжение может быть неоправданным. Но на этом разногласия заканчиваются, поскольку обе страны склонны соглашаться по ключевым вопросам.

Указывается, что, по мнению Пекина, виновником конфликта являются США, которые, по его словам, стремились спровоцировать конфронтацию в регионе.

"Эту пару также разделяет презрение к западным санкциям, в том числе к тем, которые были наложены против России. Китайские чиновники яростно выступают против американских "незаконных односторонних санкций" и заявляют, что не будут их соблюдать. И Си Цзиньпин не просто пассивно сопротивлялся попыткам изолировать Россию, обеспечив стране экономический спасательный круг, он также показал, что готов нести как репутационные, так и экономические издержки, чтобы поддержать своего соседа", — говорится в публикации.

Отмечается, что после того, как Запад ужесточил свои требования к Китаю, его связи с Россией, похоже, только укрепились. И чем дольше Китай будет сохранять свою пророссийскую позицию, тем труднее будет переломить ситуацию.

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