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Марьян Ощановский
Власти Украины не наработали переговорные позиции для Китайского саммита мира, о готовности принять участие в котором заявила украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко, заявил политолог Виталий Кулик.
Китай может инициировать свой мирный саммит. Фото из открытых источников
Политолог отметил, что представители украинской власти делают заявления о мирных инициативах Китая, однако это больше похоже на попытки вступить в диалог и снять негатив, возникший в украино-китайских отношениях после саммита в Швейцарии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.
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