Готова ли Украина к "мирному плану" Китая: о чем свидетельствуют заявления Киева

Власти Украины не наработали переговорные позиции для Китайского саммита мира, о готовности принять участие в котором заявила украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко, заявил политолог Виталий Кулик.

Китай может инициировать свой мирный саммит. Фото из открытых источников

"Бегущий скрининг кулуаров разных ведомств и министерств – от Офиса президента до Министерства иностранных дел – показывает, что там нет "зеленого" представления о модели, повестке дня и как все может происходить на Китайском саммите мира", – сказал Виталий Кулик.

Политолог отметил, что представители украинской власти делают заявления о мирных инициативах Китая, однако это больше похоже на попытки вступить в диалог и снять негатив, возникший в украино-китайских отношениях после саммита в Швейцарии.

"У нас есть сухой остаток саммита в Швейцарии в виде коммюнике. Там есть четыре пункта, под которыми подписались многие страны. Это исходные положения нашего переговорного процесса, поддержанные коллективным Западом и другими союзниками, а также для поддержки которых мы пытаемся привлечь новые государства. Теперь мы говорим о готовности участвовать в еще одном саммите мира. Как тогда с переговорной базой, наработанной в Швейцарии? Она переносится на новый саммит и будет начальной точкой переговоров на нем? Будут ли достижения Швейцарского саммита представлены на Китайском саммите? Это важные вопросы, на которые сейчас нет ответов", – подчеркнул политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.