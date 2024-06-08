Хотят разрушить мирный план Украины: какие еще угрозы несет союз РФ и Китая

Россия усилиями Китая пытается создать альтернативу Глобальному саммиту мира, который пройдет в июне в Швейцарии, рассказал эксперт-международник Дмитрий Левусь.

Союз Москвы и Пекина вредит Украине. Фото из открытых источников

"Совместное заявление Китая и Бразилии о необходимости проведения конференции мира с участием Украины и России не является неожиданным. Ранее два бразильских президента подряд – Болсонару и Силва – высказывали подобную позицию относительно войны в Украине. Формирование вокруг КНР единомышленников следовало ожидать. Было ясно, что Россия попытается торпедировать соответствующую инициативу как альтернативу саммиту мира. Это абсолютно в духе дипломатии России, которая с 1920-х годов всегда пытается выстраивать разные альтернативы предложениям Запада", – отметил Дмитрий Левусь.

Говоря о коммюнике Китая по завершению войны в Украине, эксперт-международник заявил, что китайские предложения – "это план за все хорошее и против всего плохого, разбавленный инфантильными прихотями".

"Так называемый мирный план Китая – это завуалированный план капитуляции Украины, соединенный с продвижением китайских экономических интересов. Это одновременно догматическая и эгоистическая декларация, никак не связанная с реальностью. Даже пункт о неприменении ядерного оружия, который почему-то трактуется в Украине как апелляция к России, на самом деле о нераспространении ядерного оружия", – отметил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин вновь озвучил нарратив о готовности России к переговорам с Украиной. "Переговоры возможны на тех условиях, о которых мы договаривались еще начиная в Минске, а затем в Стамбуле. Но даже если взять за основу договоренности в Стамбуле, мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", — заявил российский диктатор.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что действующая модель роста российской экономики "примитивна" и вскоре исчерпает себя, заявил глава "Сбербанка" Герман Греф. Текущий рост российской экономики, по словам Грефа, в первую очередь, обеспечивают растущие расходы государства на машиностроение, что приводит к росту зарплат в экономике. "Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и, несмотря на все ограничения Центрального банка, получают кредиты. Даже по очень высоким ставкам из-за того, что у них выросли доходы", — отметил он.

