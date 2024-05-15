Игра в большие переговоры: Си Цзиньпин может нажать на Путина

Руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал, что может повлиять на Китай, чтобы он начал со своей стороны оказывать давление на РФ.

Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

Как утверждает эксперт, Си Цзиньпин готов к определенным компромиссам, что может привести к определенному дискомфорту для экономики и ВПК страны-агрессора РФ.

Когда санкции затрагивают, китайцам приходится реагировать — либо повышать ставки, либо, наоборот, идти на компромиссы. Если они видят, что Запад готов к повышению ставок, тогда они идут на компромисс. Если же видят, что компромиссы не достигли результата, они пойдут на эскалацию. На данный момент они готовы к небольшим компромиссам, и это означает, что чрезмерного давления на Россию сейчас не будет, но это будет создавать дискомфорт для путинских экономики и ВПК", — сказал Кулик, отвечая на вопрос Главреда .

Эксперт объяснил, что теперь в социальных сетях россияне говорят о предательстве Китая – мол, Си Цзиньпин за спиной России что-то пообещал Западу и продался европейцам.

"Это означает, что уже создан определенный дискомфорт для России, и в чем-то она будет испытывать дефицит. А учитывая, что техника идет на фронт буквально из цехов, то любое провисание во время поставок будет сказываться на эффективности российских войск, которые сейчас пытаются захватить максимум территорий и получить выгодную переговорную позицию перед новым, как им кажется, переговорным треком", – предполагает он.

Кулик убежден, что Китай будет играть в большие переговоры.

"Я ожидаю, что после переговоров в Швейцарии будет еще один переговорный трек, где Китай может быть основным игроком и не будет поддерживать все российские "хотелки"", — заключил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что может измениться после визита Путина в Китай .