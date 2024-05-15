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Игра в большие переговоры: Си Цзиньпин может нажать на Путина

Китай готов к небольшим компромиссам, что может привести к некоторому дискомфорту для экономики и ВПК РФ.

сегодня, 21:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал, что может повлиять на Китай, чтобы он начал со своей стороны оказывать давление на РФ.

Игра в большие переговоры: Си Цзиньпин может нажать на Путина

Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

Как утверждает эксперт, Си Цзиньпин готов к определенным компромиссам, что может привести к определенному дискомфорту для экономики и ВПК страны-агрессора РФ.

Когда санкции затрагивают, китайцам приходится реагировать — либо повышать ставки, либо, наоборот, идти на компромиссы. Если они видят, что Запад готов к повышению ставок, тогда они идут на компромисс. Если же видят, что компромиссы не достигли результата, они пойдут на эскалацию. На данный момент они готовы к небольшим компромиссам, и это означает, что чрезмерного давления на Россию сейчас не будет, но это будет создавать дискомфорт для путинских экономики и ВПК", — сказал Кулик, отвечая на вопрос Главреда .

Эксперт объяснил, что теперь в социальных сетях россияне говорят о предательстве Китая – мол, Си Цзиньпин за спиной России что-то пообещал Западу и продался европейцам.

"Это означает, что уже создан определенный дискомфорт для России, и в чем-то она будет испытывать дефицит. А учитывая, что техника идет на фронт буквально из цехов, то любое провисание во время поставок будет сказываться на эффективности российских войск, которые сейчас пытаются захватить максимум территорий и получить выгодную переговорную позицию перед новым, как им кажется, переговорным треком", – предполагает он.

Кулик убежден, что Китай будет играть в большие переговоры.

"Я ожидаю, что после переговоров в Швейцарии будет еще один переговорный трек, где Китай может быть основным игроком и не будет поддерживать все российские "хотелки"", — заключил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что может измениться после визита Путина в Китай .



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