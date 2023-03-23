Инцидент у спорных островов: Китай обвиняет США

Китайские военные обвиняют американский ракетный эсминец USS Milius в незаконном пересечении китайских территориальных вод вблизи Парасельских островов в Южнокитайском море. По свидетельству военных КНР, они вытеснили американский военный корабль со своих территорий, однако в США отвергают обвинения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Американский ракетный эсминец USS Milius. Фото: Issei Kato/Reuters

23 марта китайские и военные обнародовали заявление в котором утверждают, что американский эсминец USS Milius нарушил границы Китая "без одобрения правительства, тем самым подрывая мир и стабильность". Китай заявил, что был вынужден принять меры и вытеснить военный корабль США из вод.

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"Наши силы будут постоянно поддерживать высокую готовность и будут принимать нужные меры для полной защиты национального суверенитета и безопасности, а также мира и стабильности в море", — сказал представитель Южного командования Китая Тянь Цзюньли.

После таких сообщений от Китая США опровергли информацию, заявив, что выполняли обычные морские операции и эсминец находился в международных водах и не был изгнан китайскими военными.

Парасельские острова, вблизи которых произошел инцидент, являются спорными территориями в Южнокитайском море. В 1974 году Китай силой оккупировал острова и утверждает, что это их территория. Также на них претендуют Тайвань и Вьетнам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о китайском предупреждении. В КНР заявили об опасном пути милитаризации Японии.

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