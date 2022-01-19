Исторический максимум: крупнейший производитель угля в мире добыл в 2021 году рекордное количество породы

В прошлом году Китай добыл больше угля, чем когда-либо, поскольку его электростанции пытались удовлетворить спрос на электроэнергию, подрывая планы по ограничению выбросов углерода. Об этом сообщает CNN.

Уголь - фото из открытых источников

Хотя рост производства помог взять под контроль энергетический кризис, цены на уголь в этом году снова растут на фоне ожиданий, что Китаю понадобится еще больше ископаемого топлива для восстановления экономики.

Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики Китая в начале этой недели, добыча угля достигла рекордных 4,07 миллиарда метрических тонн в прошлом году, что на 4,7% больше, чем в 2020 году. Импорт угля также вырос в прошлом году до самого высокого уровня с 2013 года.

Китай уже является крупнейшим в мире производителем и потребителем угля, но его рекордная добыча заметна, учитывая, что только год назад страна рекламировала агрессивные меры, направленные на серьезное ограничение выбросов.

В сентябре 2020 года президент Китая Си Цзиньпин заявил, что страна станет углеродной нейтральной к 2060 году, и его правительство сделало решительные шаги в первой половине 2021 года, чтобы сделать это реальностью, включая закрытие сотен угольных шахт.

Но, чтобы смягчить кризис, прошлой осенью Китай приказал шахтам увеличить добычу угля. Последние статистические данные показывают, что к декабрю производство выросло более чем на 7% по сравнению с годом ранее до исторического максимума в 385 миллионов метрических тонн.

"Благодаря жестким и постоянным шагам Китай будет осуществлять упорядоченное поэтапное сокращение традиционной энергетики в ходе поиска надежной замены новой энергией", — сказал Си на онлайн-речи на Всемирном экономическом форуме.

Между тем, цены в Китае на энергетический уголь, который в основном используется для производства электроэнергии и отопления, в последние дни выросли. По данным Чжэнчжоуской товарной биржи, фьючерсы на энергетические угли выросли почти на 7% в среду до примерно 775 юаней (122 доллара) за тонну. В текущем году контракт вырос на 13%.

Согласно исследовательскому отчету, аналитики Guotai Junan ожидают, что в этом году спрос на уголь останется высоким, поскольку Китаю необходимо стабилизировать экономический рост, а угольная энергетика имеет решающее значение для этого плана.

Китайские политики четко дали понять, что обеспечение стабильности является главным приоритетом в 2022 году и пообещали принимать активные меры для поддержания роста.

Как сообщали ранее "Комментарии", этой зимой Украина не увидит уголь из Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!