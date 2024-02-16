Изменилась ли позиция Китая по войне в Украине: может ли Пекин включиться в переговорный процесс

Китайская Народная Республика (КНР), которую Швейцария пригласила стать участником Глобального "саммита мира", с ориентацией на украинскую "формулу мира", похоже, предпочитает и дальше играть в свою игру. Так, представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь выступил против поставок оружия Украине для противостояния РФ, обвинил НАТО в продолжении войны и призвал Киев и Москву переосмыслить и выполнить Минские договоренности. О чем говорит позиция Китая, может ли она измениться? Готов ли Пекин стать частью переговорного процесса? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Китай. Фото: из открытых источников

Полноценно участвовать Китай готов лишь в уже запущенном переговорном процессе

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает так:

"Позиция Китая не изменилась – и вряд ли измениться. Он настаивает на проведении мирных переговоров. А пока такой процесс не запущен, официальный Пекин не станет серьезно участвовать в каких-то предварительных мероприятиях".

Что не отменяет того, продолжает эксперт, что КНР может отправить представителя на переговоры в ту же Швейцарию, если там пройдет глобальный саммит мира, о котором много говорит президент Зеленский.

"Но полноценно участвовать Китай готов лишь в уже запущенном переговорном процессе", – уверен Илия Куса.

Важно, что Китай поддерживает принцип территориальной целостности

По мнению эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, Китай играет свою геополитическую игру.

"Естественно, он не будет поддерживать Украину в том же формате, что и Запад, – акцентирует эксперт. – Но одновременно с этим, крайне опасное для нас заблуждение, что Китай является партнером России в этой войне – и его нужно рассматривать чуть ли не как враждебное государство".

Алексей Кущ подчеркивает, что Китай играет свою роль в мировой политике. Нужно просто обозначить, отмечает эксперт, что суверенитет Украины – в интересах КНР. Что самому Китаю не выгодна "большая победа" РФ и ее долгосрочная милитаризация.

"Важно, что Китай поддерживает принцип территориальной целостности. Президент Украины Зеленский в этом плане проводит взвешенную политику, учитывая роль Китая в мире. В любом случае, стабильный мир в Украине и гарантии безопасности (пока мы не вступили в НАТО) без участия Китая будут менее вероятны, чем при его поддержке", – заключает Алексей Кущ.

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