Изменилась ли позиция Китая по войне в Украине: может ли Пекин включиться в переговорный процесс

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Кравцев Сергей
Китайская Народная Республика (КНР), которую Швейцария пригласила стать участником Глобального "саммита мира", с ориентацией на украинскую "формулу мира", похоже, предпочитает и дальше играть в свою игру. Так, представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь выступил против поставок оружия Украине для противостояния РФ, обвинил НАТО в продолжении войны и призвал Киев и Москву переосмыслить и выполнить Минские договоренности. О чем говорит позиция Китая, может ли она измениться? Готов ли Пекин стать частью переговорного процесса? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Китай. Фото: из открытых источников
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает так:
Что не отменяет того, продолжает эксперт, что КНР может отправить представителя на переговоры в ту же Швейцарию, если там пройдет глобальный саммит мира, о котором много говорит президент Зеленский.
По мнению эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, Китай играет свою геополитическую игру.
Алексей Кущ подчеркивает, что Китай играет свою роль в мировой политике. Нужно просто обозначить, отмечает эксперт, что суверенитет Украины – в интересах КНР. Что самому Китаю не выгодна "большая победа" РФ и ее долгосрочная милитаризация.
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