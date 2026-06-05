К кому собрался Си: Китай делает ставку на ядерного союзника и посылает сигнал миру

Глава КНР Си Цзиньпин на следующей неделе отправится с официальным визитом в Северную Корею. Поездка, которая состоится 8-9 июня по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына, станет первой для китайского руководителя в Пхеньяне с 2019 года и уже привлекла внимание мировых столиц.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Визит проходит в момент серьезных изменений в международной политике. В последние месяцы Си Цзиньпин активно демонстрирует дипломатическую активность, поддерживая контакты как с президентом США Дональдом Трампом, так и с российским лидером Владимиром Путиным. Теперь в центре внимания оказывается Северная Корея – один из самых закрытых и непредсказуемых игроков мировой политики.

Эксперты считают, что Пекин стремится подчеркнуть свой статус государства, способного вести диалог сразу со всеми ключевыми центрами силы. Однако особый интерес вызывает другой аспект поездки. Несмотря на многолетние попытки Китая влиять на Пхеньян, северокорейские власти продолжают развивать ядерную программу и укреплять сотрудничество с Россией.

Недавно государственные СМИ КНДР впервые показали новый объект по обогащению урана, что вызвало обеспокоенность международных экспертов. Одновременно аналитики обратили внимание на изменения в официальной китайской риторике. В новых документах Пекина по вопросам нераспространения ядерного оружия исчезло упоминание о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

На этом фоне все чаще звучат предположения, что Китай постепенно смиряется с фактическим ядерным статусом Северной Кореи. Дополнительным подтверждением служит активизация контактов между двумя странами, включая восстановление транспортного сообщения и обмен визитами высокопоставленных чиновников.

Поэтому предстоящая встреча Си Цзиньпина и Ким Чен Ына может оказаться гораздо более значимой, чем обычный дипломатический визит. Ее результаты способны показать, каким Пекин видит будущее баланса сил в Азии и какую роль в этой стратегии будет играть ядерная Северная Корея.

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