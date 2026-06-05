До кого зібрався Сі: Китай робить ставку на ядерного союзника і посилає сигнал світові

Глава КНР Сі Цзіньпін наступного тижня вирушить з офіційним візитом до Північної Кореї. Поїздка, яка відбудеться 8-9 червня на запрошення лідера КНДР Кім Чен Іна, стане першою для китайського керівника в Пхеньяні з 2019 року і вже привернула увагу світових столиць.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Візит відбувається у момент серйозних змін у міжнародній політиці. В останні місяці Сі Цзіньпін активно демонструє дипломатичну активність, підтримуючи контакти як із президентом США Дональдом Трампом, так і з російським лідером Володимиром Путіним. Тепер у центрі уваги опиняється Північна Корея – один із найбільш закритих та непередбачуваних гравців світової політики.

Експерти вважають, що Пекін прагне підкреслити свій статус держави, здатної вести діалог одразу з усіма ключовими центрами сили. Проте особливий інтерес викликає інший аспект подорожі. Незважаючи на багаторічні спроби Китаю впливати на Пхеньян, північнокорейська влада продовжує розвивати ядерну програму та зміцнювати співпрацю з Росією.

Нещодавно державні ЗМІ КНДР вперше показали новий об'єкт зі збагачення урану, що викликало стурбованість міжнародних експертів. Водночас, аналітики звернули увагу на зміни в офіційній китайській риториці. У нових документах Пекіна з питань нерозповсюдження ядерної зброї зникла згадка про повну денуклеарізацію Корейського півострова.

На цьому тлі все частіше звучать припущення, що Китай поступово упокорюється з фактичним ядерним статусом Північної Кореї. Додатковим підтвердженням є активізація контактів між двома країнами, включаючи відновлення транспортного сполучення та обмін візитами високопосадовців.

Тому майбутня зустріч Сі Цзіньпіна та Кім Чен Ына може виявитися значно більшою, ніж звичайний дипломатичний візит. Її результати здатні показати, яким Пекін бачить майбутнє балансу сил в Азії та яку роль у цій стратегії відіграватиме ядерна Північна Корея.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп звернувся до Сі через Україну: Китай може отримати ключову роль у переговорах із Путіним.