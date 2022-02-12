Как политика компартии Китая влияет на Голливуд

Коммунистическая партия Китая постепенно берет под контроль киноиндустрию и сферу развлечений, ведь она довольно прибыльная. К 2025 году сумма доходов от развлечений в Китае достигнет 436 млрд долларов. Об этом пишет "Forbes".



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За последние четыре года партия возвела сто тысяч "Центров практики цивилизации новой эпохи" таких себе домов культуры. В программах этих центров просветительские мероприятия, уроки политинформации, лекции о технологиях, шоу, концерты, мастер-классы, занятия йогой для жителей города, бесплатный прокат кинофильмов. В Центрах работают волонтеры. В перечень их обязанностей входит проведение уроков финансовой грамотности, услуг широкого профиля для жителей деревень.

Компартия недавно выдвинула новые политические лозунги о новом идеологическом курсе партии на "всеобщее процветание". Под видом развлекательных мероприятий волонтеры Центров продвигают идеи председателя Си Цзиньпина о специфическом китайском социализме. По словам политолога Сиракузского университета Дмитрия Георгиева, люди стали меньше интересоваться политикой, а это беспокоит власти. Поэтому, в Китае прибегают даже к редактуре иностранных фильмов.

В январе 2022 года для китайцев загрузили американский фильм 1999 года "Бойцовский клуб" с другой концовкой, но потом оригинальный конец вернули, зато вырезали сцены секса.

Китай давно оказывает влияние на Голливуд, потому как занимает первое место в мире по кассовым сборам с проката фильмов. Ведь китайцы очень любят ходить в кинотеатры. Еще в 2013 году было предъявлено требования к иностранным фильмам, которые могут выходить в прокат в кинотеатрах Китая. В кинолентах должны отсутствовать темы секса, ЛГБТК+, преступности, насилия, негативного образа Китая, что не соответствует стандартам партии.

Кинокомпании Голливуда даже снимают отдельные версии фильмов для китайской аудитории. В фильме "Скайфолл" для проката в Китае вырезали сцены. Киноиндустрия Китая весьма развитая, а прокат национальных фильмов дает больше денег, чем иностранных.

Компартия хочет запретить негосударственные СМИ. Проект решения опубликовал Государственный комитет по развитию и реформам в 2021 году. В проекте говорится, что СМИ, которые не контролирует государство, не могут распространять новости на территории страны. Также китайцам запретят инвестировать в информационные агентства.

Под этот запрет попали крупнейшие китайские частные медиа: South China Morning Post и сайт о новостях в сфере финансов и инноваций Caixin Global. В Китае также сократилось количество журналистов иностранных СМИ.

Как сообщал портал "Комментарии", китайские националисты угрожают бойкотировать "Воскресение Матрицы".

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