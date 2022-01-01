Как торговое соглашение между странами Тихоокеанского региона укрепит позиции Китая

1 января вступило в силу торговое соглашение между странами Азии, Тихоокеанского региона и Китаем. По данным аналитиков, подписание соглашения дает надежду на рост объемов международной торговли. Об этом сообщает BBC.



Китай укрепит свои позиции, фото из открытых источников

К соглашению Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP — Всестороннее региональное экономическое партнерство) присоединились: Китай, Австралия, Япония, Южная Корея, Лаос, Новая Зеландия и другие страны. Известно, что RCEP было подписано в ноябре 2020 года. Страны-участники RCEP готовы принять в свой состав Индию.

Аналитики считают, что торговые отношения со странами-подписантами укрепят позиции Китайской народной республики. Противостояние США и Китая, как оказалось, на руку последнему.



Известно, что восемь лет страны Тихоокеанского региона и Азии вели переговоры с Канадой и США о создании торгового блока и подписании RCEP. Однако президент США Дональд Трамп отказался и вывел страну из переговоров.



Согласно пунктам, прописанным в соглашении, члены торгового блока получат экономические привилегии. Среди них такие: доступ на внутренние рынки, меньший размер пошлины на товары.

Торговое соглашение должно ускорить экономический рост, однако в нем не прописано немало важных пунктов. В частности, касающихся механизма разрешения споров между поставщиками товаров, защиты прав интеллектуальной собственности, прав работников, защиты природы. Торговую политику участницы могут регулировать самостоятельно, где-то ограничивая импорт, где-то устанавливая запретительные пошлины.

Как сообщал портал "Комментарии", Запад уступает России и Китаю в вооружении. Известно, какую технику РФ стянула к границам Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!