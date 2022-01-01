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Как торговое соглашение между странами Тихоокеанского региона укрепит позиции Китая

Между странами Тихоокеанского региона и Китаем подписано новое торговое соглашение

сегодня, 15:45
Автор:

Козлова Альбіна
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1 января вступило в силу торговое соглашение между странами Азии, Тихоокеанского региона и Китаем. По данным аналитиков, подписание соглашения дает надежду на рост объемов международной торговли. Об этом сообщает BBC.

Как торговое соглашение между странами Тихоокеанского региона укрепит позиции Китая

Китай укрепит свои позиции, фото из открытых источников

К соглашению Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP — Всестороннее региональное экономическое партнерство) присоединились: Китай, Австралия, Япония, Южная Корея, Лаос, Новая Зеландия и другие страны. Известно, что RCEP было подписано в ноябре 2020 года. Страны-участники RCEP готовы принять в свой состав Индию.

Аналитики считают, что торговые отношения со странами-подписантами укрепят позиции Китайской народной республики. Противостояние США и Китая, как оказалось, на руку последнему.

Известно, что восемь лет страны Тихоокеанского региона и Азии вели переговоры с Канадой и США о создании торгового блока и подписании RCEP. Однако президент США Дональд Трамп отказался и вывел страну из переговоров.

Согласно пунктам, прописанным в соглашении, члены торгового блока получат экономические привилегии. Среди них такие: доступ на внутренние рынки, меньший размер пошлины на товары.

Торговое соглашение должно ускорить экономический рост, однако в нем не прописано немало важных пунктов. В частности, касающихся механизма разрешения споров между поставщиками товаров, защиты прав интеллектуальной собственности, прав работников, защиты природы. Торговую политику участницы могут регулировать самостоятельно, где-то ограничивая импорт, где-то устанавливая запретительные пошлины.

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Источник: https://www.bbc.com/russian/news-59839560
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