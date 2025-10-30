Какой сценарий завершения войны в Украине устроит Китай: что нас ожидает после встречи Трампа и Си

После месяцев зажигательной риторики и шквала более жестких тарифов против Китая президент США в Южной Корее, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского региона, встретился с Си Цзиньпином. О чем говорит умеренный тон разговора после встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином и по тарифам, и по войне в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В новом году мы можем увидеть новый двухполярный мир

Политический эксперт Сергей Таран говорит, что встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась – это уже хорошо, она положила начало новому тренду мировой политики. Для Трампа – этот диалог более перспективен, чем пытаться договориться с недоговороспособным Путиным. Хотя Китай и не демократия, и имеет много непростых амбиций, но образ мышления Си гораздо рациональнее, чем толпы "печенегов" и "буревестников", которые толкутся в голове у российского диктатора.

"Путин делает свою политику на войне, Китай – больше в мире, пусть и немного по китайским правилам. Путин считает, что войны и глобальная нестабильность – это шанс для него изменить мир в свою пользу. В то время как для Си глобальная нестабильность или большие войны – это риск для китайской экономики, которая привязана к глобальным рынкам. Это расхождение – шанс для Трампа сепаратно договариваться с Китаем. Жаль, что сколько времени было потеряно, пока Трамп это понял. До сих пор он постоянно отмечал, что не Россия, а Китай – главная проблема для США. Если учитывать потенциал и возможности Китая – это похоже на правду. Но недоговороспособность Путина ломает привычную логику международных отношений", – отметил эксперт.

По его словам, вторая хорошая новость – это то, что Трамп отдельно говорил с Си об Украине. И он сам об этом объявил. Это означает, что он собирается сделать завершение российско-украинской войны частью большой, возможно самой большой за время своей каденции геополитической сделки с Си Цзиньпином.

"Плохая новость в том, что процесс переговоров между США и Китаем будет долгим. Между странами будет существовать слишком много тем для дискуссий, прежде чем всерьез поговорить о российско-украинской войне, прекращение которой будет выставлено Китаем на торг. Взамен Китай захочет по меньшей мере участвовать в процессах безопасности в Европе с прицелом на беспроблемный доступ к европейскому рынку. И Трамп, скорее всего, на это сгодится. Хотя бы потому, что Китай действительно способен влиять на Россию и заинтересован в мирной Европе", – отметил Сергей Таран.

Подводя итог, он отметил, что в новом году мы можем увидеть новый двухполярный мир, где Китай будет хоть и не равным США, но и не вторым по статусу. А Европа в этой игре будет просто группой поддержки Трампа. Украина же станет восточной крепостью Запада, а Россия – младшим братом Китая.

При отсутствии фактов открывается большое поле для манипуляций

Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий обратил внимание, что несколько месяцев назад руководитель МИД Китая заявил, что Китай заинтересован в том, чтобы Россия войну не проиграла. Но это не значит, что он заинтересован в победе России. Поражение Путина в войне практически неизбежно повлечет за собой смуту в России – с гражданской войной, развалом страны на куски и потерей контроля над ядерными ракетами. Даже при относительно "оптимистическом" сценарии, в результате проигрыша войны, Путин будет отстранен от власти, а на его место придут другие политики, настроенные более прозападно, а значит антикитайски. Получить такое у себя под боком Китай, конечно, не хочет, поэтому говорит об этом прямо.

Политик продолжает, с другой стороны, Китай не в восторге от продолжения войны, это негативно влияет как на экономические цепи поставок, так и на политические отношения с ЕС и США. Практически каждый диалог со странами Запада, включая сегодняшнюю встречу с Дональдом Трампом, включает в себя вопросы Украины и России.

Николай Княжицкий отмечает при таких условиях идеальная ситуация для Китая – чтобы война в Украине закончилась, боевые действия прекратились, но Россия сохранила текущий политический режим и осталась изоляции.

"На самом деле не столь сложная задачка, ведь фактически речь идет об обеспечении контролируемого вывода России из войны, который обеспечит сохранение режима Путина, но не приведет к существенной нормализации отношений с Западом. То есть остановка войны по линии фронта, на которой настаивает Трамп и компромисс, на который согласился Зеленский, также отвечает интересам Китая", — заметил

Княжицкий отмечает, что при отсутствии фактов открывается большое поле для манипуляций, а тем временем фоном к переговорам между Китаем и США идет жестокая война, в которой Путин продолжает убивать тысячами – как украинцев, так и своих россиян. И, если США и Европа смогут привлечь Китай, чтобы, как говорит американский президент, "совместно работать над завершением этой войны" – это действительно будет отвечать интересам не только Украины, но и самого Китая.

