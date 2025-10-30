Який сценарій завершення війни в Україні влаштує Китай: що нас очікує після зустрічі Трампа та Сі

Після місяців запальної риторики та шквалу дедалі жорсткіших тарифів проти Китаю президент США у Південній Кореї, на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського регіону, зустрівся із Сі Цзіньпіном. Про що говорить помірний тон розмови після зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном і щодо тарифів, і щодо війни в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

У новому році ми можемо побачити новий двополярний світ

Політичний експерт Сергій Таран говорить, те, що зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна відбулася – це вже добре, вона започаткувала новий тренд світової політики. Для Трампа – цей діалог точно перспективніший, ніж намагатися домовитися з недоговороздатним Путіним. Хоча Китай і не демократія, і має багато непростих амбіцій, але спосіб мислення Сі набагато раціональніший, ніж натовпи "печенєгів" та "бурєвєсніків", які товчуться в голові у російського диктатора.

"Путін робить свою політику на війні, Китай – більше на мирі, нехай і трохи за китайськими правилами. Путін вважає, що війни і глобальна нестабільність – це шанс для нього змінити світ на свою користь. Тоді як для Сі глобальна нестабільність або великі війни – це ризик для китайської економіки, яка прив’язана до глобальних ринків. Ця розбіжність – шанс для Трампа сепаратно домовлятися з Китаєм. Шкода, що скільки часу було втрачено поки Трамп це зрозумів. Досі він постійно наголошував, що не Росія, а Китай – головна проблема для США. Якщо враховувати потенціал та можливості Китаю – це таки схоже на правду. Але недоговороздатність Путіна ламає звичну логіку міжнародних відносин", – зазначив експерт.

За його словами, друга хороша новина – це те, що Трамп окремо говорив із Сі про Україну. І він сам про це оголосив. Це означає, що він збирається зробити завершення російсько-української війни частиною великої, можливо найбільшої за часи своєї каденції, геополітичної угоди із Сі Цзіньпіном.

"Погана новина у тому, що процес перемовин між США та Китаєм буде довгий. Між країнами буде існувати надто багато тем для дискусій, перед тим як всерйоз поговорити про російсько-українську війну, припинення якої буде виставлено Китаєм на торг. Навзамін Китай захоче щонайменше брати участь у безпекових процесах у Європі з прицілом на безпроблемний доступ до європейського ринку. І Трамп, швидше за все на це згодиться. Хоча би тому, що Китай, справді здатен впливати на Росію та зацікавлений у мирній Європі", – зазначив Сергій Таран.

Підсумовуючи він наголосив, що у новому році ми можемо побачити новий двополярний світ, де Китай буде хоч і не рівним США, але і не другим за статусом. А Європа у цій грі буде просто групою підтримки Трампа. Україна ж – стане східною фортецею Заходу, а Росія – молодшим братом Китаю.

За відсутності фактів відкривається велике поле для маніпуляцій

Нардеп, політичний оглядач Микола Княжицький зверну увагу, що декілька місяців тому керівник МЗС Китаю заявив, що Китай зацікавлений в тому, щоб Росія війну не програла. Але це не означає що він зацікавлений в перемозі Росії. Поразка Путіна у війні практично неминуче призведе до смути в Росії – з громадянською війною, розвалом країни на шматки та втратою контролю над ядерними ракетами. Навіть за відносно "оптимістичного" сценарію, внаслідок програшу війни, Путін буде усунений від влади, а на його місце прийдуть інші політики, налаштовані більш прозахідно, а отже антикитайськи. Отримати таке у себе під боком Китай, звісно, не хоче, тому і каже про це прямо.

Політик продовжує, з іншого боку, Китай не у захваті від продовження війни, адже це негативно впливає як на економічні ланцюги постачань, так і на політичні відносини з ЄС та США. Практично кожен діалог з країнами Заходу, в тому числі сьогоднішня зустріч з Дональдом Трампом, містить у собі питання України та Росії.

Микола Княжицький зазначає, за таких умов, ідеальна ситуація для Китаю – щоб війна в Україні закінчилась, бойові дії припинились, але Росія зберегла поточний політичний режим та залишилась ізоляції.

"Насправді не така складна задачка, адже фактично йдеться про забезпечення контрольованого виводу Росії з війни, який забезпечить збереження режиму Путіна, але не призведе до істотної нормалізації відносин з Заходом. Тобто зупинка війни по лінії фронту, на якій наполягає Трамп і компроміс, на який погодився Зеленський, також відповідає інтересам Китаю", – зауважив політик.

Княжицький наголошує, за відсутності фактів відкривається велике поле для маніпуляцій, а тим часом фоном до переговорів між Китаєм і США, йде жорстока війна, у якій Путін продовжує вбивати тисячами – як українців, так і своїх росіян. І, якщо США та Європа зможуть залучити Китай, щоб, як каже американський президент, "спільно працювати над завершенням цієї війни" – це насправді відповідатиме інтересам не лише України, а й самого Китаю.

