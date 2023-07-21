Какую позицию Китай выбрал по войне в Украине – что может измениться к концу года

Глава секретного разведывательного ведомства Великобритании (MI 6) Ричард Мур заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин "абсолютно причастен" к нападению России на Украину. А советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бон уверяет, что Китай поставляет "значительные военные мощности" в Россию. Что можно сказать об отношениях КНР и РФ спустя почти полтора года полномасштабного российского вторжения в Украину? Есть ли вероятность, что позиция Китая измениться в лучшую для нас сторону? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

КНР приходится занимать некую позицию, которую нельзя трактовать ни как пророссийскую, ни как проукраинскую

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что Китай в состоянии российско-украинской войны занял позицию своеобразного наблюдателя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"С одной стороны, он рассматривает ситуацию как нечто, влияющее на весь мир. Пожалуй, поэтому, спустя год после широкомасштабного российского вторжения, Китай начал прилагать определенные усилия для урегулирования конфликта. Это и мирный план от КНР, и определенные усилия спецпредставителя, который ездил в западные страны, Украину и Россию. То есть, в Пекине прекрасно понимают, что российско-украинская война – это не региональный конфликт, а нечто, имеющее влияние на глобальную ситуацию в мире. Включая Китай. Который пытается перебрать на себя решения вопросов Глобального Юга", – поясняет эксперт.

В то же время, продолжает он, Китай демонстрирует некую отстраненность. Ему выгодно, чтобы ослабли и Запад, и Россия. Ведь слабый Запад не сможет особо сдерживать китайскую экспансию, а слабая Россия и вовсе становится зависима от КНР".

Мы видим, отмечает Алексей Якубин, насколько вырос российско-китайский товарооборот. И насколько Москва становится зависима от Пекина, который серьезно зарабатывает, в том числе, на российских энергоресурсах.

"Как по мне, Китай просто думал отсидеться и максимально заработать на всей этой истории. Но так не совсем получается, потому что возникает всё больше вопросов, связанных с товарами двойного назначения (об этом свидетельствуют заявления из США и Европы). Более того — в контексте новых соглашений, попранных РФ, Китай был одним из выгодополучателей той же кукурузы из Украины, – подчеркивает политолог. – На это накладывается и ситуация стран Глобального Юга, которые ощущают проблемы из-за российско-украинской войны в плане тех же цен на продукты питания. И КНР приходится занимать некую позицию, которую нельзя трактовать ни как пророссийскую, ни как проукраинскую".

И в этой некой неопределенности Китай пытается находиться максимально долго, считает эксперт.

"Я не исключаю, – говорит он, – что к концу года, когда в Кремле окончательно поймут, что военным путем ничего не решить, а мы сумеем продвинуться максимально далеко, Пекин выйдет на сцену как некий медиатор. Мы видим, что актуализировались контакты между США и КНР. Похоже, они прощупывают позиции друг друга, пытаясь вовлечь в вопросы, связанные с решением российско-украинской войны".

Китай выберет стоять над схваткой и получать бонусы

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий поделился таким комментарием:

"Публично Китай неоднократно обещал, что не будет поставлять оружие России и "подливать масла в огонь". Но дело не в словах, а в позиции ЕС и США. Они очень ясно артикулируют, что в случае таких поставок Китай получит санкции и потеряет европейский рынок. Нужно ли это Китаю? Сомневаюсь".

Кроме того, продолжает эксперт, Китай вряд ли хочет быть использован неудачником — Россией — для российских целей.

"Думаю, Китай выберет стоять над схваткой и получать бонусы. Он их уже получает — российская нефть и газ подешевели из-за закрытия европейского рынка, и Китай берет их дёшево. Есть возможность торговаться с Европой. Китай, кажется, слишком разумный для авантюр, тем более в компании неудачника", – констатирует Александр Палий.

Читайте также на портале "Комментарии" — директор ЦРУ назвал слабые места России на войне.



