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Китай будет рыть окопы и готовится к борьбе с Трампом: у Си сделали настораживающее заявление

Китай подготовил план для противодействия последствиям торговой войны с США

сегодня, 12:56 comments1435
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Кравцев Сергей

Глава КНР Си Цзиньпин представил план противодействия экономическим проблемам и влиянию торговой войны с США. Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможности снижения пошлин на некоторые американские товары, включая полупроводники.

Китай будет рыть окопы и готовится к борьбе с Трампом: у Си сделали настораживающее заявление

Китай. Фото: из открытых источников

Си Цзиньпин призвал китайцев укрепить мышление и подготовить планы на случай чрезвычайных ситуаций, проделать серьёзную работу в области экономики.

Реагируя на глобальные пошлины президента США Дональда Трампа, официальный Пекин заявил, что "будет работать с международным сообществом, чтобы активно поддерживать многосторонний подход и противостоять односторонней практике запугивания".

Политбюро предложило ряд мер по укреплению внутренней экономики и защите населения и бизнеса от воздействия пошлин Трампа, включая увеличение выплат по страхованию от безработицы. Было обещано увеличить доходы населения низкого и среднего уровня, развивать сферу услуг и стимулировать потребление.

В отчете заседания политбюро подчеркивается необходимость более активной макроэкономической политики, ускоренного развития новой модели недвижимости и увеличения жилищного фонда, а также "активизации" программ обновления городов и их реконструкции.

Научный сотрудник Глобального китайского центра Атлантического совета Вэнь-ти Сун считает, что решения политбюро демонстрирует о том, что Пекин "рассматривает международную макроэкономическую среду как враждебную" и готов пойти на высокую внутреннюю инфляцию, чтобы противостоять пошлинам.

"Это намекает на то, что Китай будет рыть окопы и готовится к длительной торговой борьбе с Трампом", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Вашингтон должен раз и навсегда покончить с практикой угроз, если американцы в самом деле хотят торговой сделки. Такое заявление сделал представитель МИД Китая Го Цзякунь.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/apr/25/xi-announces-plan-chinese-economy-us-trade-war
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