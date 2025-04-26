Китай будет рыть окопы и готовится к борьбе с Трампом: у Си сделали настораживающее заявление

Глава КНР Си Цзиньпин представил план противодействия экономическим проблемам и влиянию торговой войны с США. Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможности снижения пошлин на некоторые американские товары, включая полупроводники.

Китай. Фото: из открытых источников

Си Цзиньпин призвал китайцев укрепить мышление и подготовить планы на случай чрезвычайных ситуаций, проделать серьёзную работу в области экономики.

Реагируя на глобальные пошлины президента США Дональда Трампа, официальный Пекин заявил, что "будет работать с международным сообществом, чтобы активно поддерживать многосторонний подход и противостоять односторонней практике запугивания".

Политбюро предложило ряд мер по укреплению внутренней экономики и защите населения и бизнеса от воздействия пошлин Трампа, включая увеличение выплат по страхованию от безработицы. Было обещано увеличить доходы населения низкого и среднего уровня, развивать сферу услуг и стимулировать потребление.

В отчете заседания политбюро подчеркивается необходимость более активной макроэкономической политики, ускоренного развития новой модели недвижимости и увеличения жилищного фонда, а также "активизации" программ обновления городов и их реконструкции.

Научный сотрудник Глобального китайского центра Атлантического совета Вэнь-ти Сун считает, что решения политбюро демонстрирует о том, что Пекин "рассматривает международную макроэкономическую среду как враждебную" и готов пойти на высокую внутреннюю инфляцию, чтобы противостоять пошлинам.

"Это намекает на то, что Китай будет рыть окопы и готовится к длительной торговой борьбе с Трампом", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Вашингтон должен раз и навсегда покончить с практикой угроз, если американцы в самом деле хотят торговой сделки. Такое заявление сделал представитель МИД Китая Го Цзякунь.



