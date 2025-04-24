Шантаж не пройдет: в Китае обратились с резким призывом к США

Официальный Вашингтон должен раз и навсегда покончить с практикой угроз, если американцы в самом деле хотят торговой сделки. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель МИД Китая Го Цзякунь.

Китай. Фото: из открытых источников

"Наши двери открыты, если США хотят говорить. Если переговорное решение – это действительно то, чего хотят США, им следует прекратить угрожать и шантажировать Китай и стремиться к диалогу, основанному на равенстве, уважении и взаимной выгоде", — заявил Го Цзякунь.

Представитель китайского МИД добавил, что продолжать просить о сделке, одновременно оказывался сильное давление, является неправильным способом взаимодействия с Китаем. Он подчеркнул, что такой подход "просто не сработает".

При этом в публикации говорится, что заявление было озвучено после того, как в последние дни президент США Дональд Трамп и министр финансов США Скотт Бессент заняли более оптимистичную позицию в отношении обсуждения торговой сделки с Китаем.

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Также издание "Комментарии" сообщало – официальный Пекин предостерег страны от заключения сделок с США, которые могут нанести ущерб интересам Пекина. Тем самым Китай повышает ставки в торговой войне с Вашингтоном, показывая, что в ходе противостояния могут пострадать страны, которые станут союзниками Вашингтона. Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство торговли КНР заявило, что, хотя Пекин уважает решение странами своих торговых споров с США, он "решительно выступает против любой стороны, которая достигнет соглашения в ущерб интересам Китая". Если это произойдет, Пекин "никогда не примет этого и решительно примет ответные контрмеры", добавило министерство.



