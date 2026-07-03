logo

BTC/USD

61867

ETH/USD

1742.72

USD/UAH

44.8

EUR/UAH

51.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай цинично закрывает глаза на помощь Путину в войне: озвучено потрясающее обвинение
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай цинично закрывает глаза на помощь Путину в войне: озвучено потрясающее обвинение

После одного из масштабных ударов по Киеву украинские эксперты зафиксировали компоненты, производимые на китайском предприятии в июне 2026 года

3 июля 2026, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина до сих пор не получила от Китая официального ответа на происхождение китайских комплектующих, которые регулярно обнаруживают в российских ракетах и беспилотниках. Несмотря на неоднократную передачу доказательств и информации, Пекин не сообщил о результатах каких-либо проверок или расследований. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

Китай цинично закрывает глаза на помощь Путину в войне: озвучено потрясающее обвинение

Фото: из открытых источников

По его словам, Украина рассматривает Китай как важного торгового партнера и не утверждает, что Пекин официально поставляет России летальное вооружение. В то же время Киев неоднократно обращал внимание китайской стороны на использование продукции местных производителей в российском военном арсенале и ожидал ответной реакции.

Власюк подчеркнул, что украинская сторона не получила никакого подтверждения того, что китайские власти провели проверку предоставленной информации или установили, каким путем эти компоненты попали в Россию.

Одним из примеров стала находка после очередной массированной атаки на Киев. В ходе исследования обломков украинские специалисты обнаружили электронные детали, изготовленные на китайском предприятии только в июне этого года. Собранные материалы, включая фотографии маркировки и другие доказательства, были переданы представителям Китая по дипломатическим каналам.

Тем не менее, никакого официального ответа или информации о результатах возможного расследования украинская сторона так и не получила.

После отсутствия реакции со стороны Пекина Украина решила прибегнуть к санкционным мерам. В санкционный список были включены пять китайских компаний, продукцию которых, по данным украинских специалистов, обнаружили в российских ракетах и беспилотниках. В Киеве отмечают, что усиление контроля за экспортом компонентов двойного назначения является одним из ключевых шагов по ограничению возможностей России продолжать производство высокоточного оружия.

Портал "Комментарии" уже писал, что после очередной масштабной российской атаки на Украину представители двухпартийной группы поддержки Украины в Конгрессе США призвали американскую администрацию ускорить оказание военной помощи Киеву. Об этом сообщает Радио Свобода.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости