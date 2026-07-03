Китай цинично закрывает глаза на помощь Путину в войне: озвучено потрясающее обвинение

Украина до сих пор не получила от Китая официального ответа на происхождение китайских комплектующих, которые регулярно обнаруживают в российских ракетах и беспилотниках. Несмотря на неоднократную передачу доказательств и информации, Пекин не сообщил о результатах каких-либо проверок или расследований. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

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По его словам, Украина рассматривает Китай как важного торгового партнера и не утверждает, что Пекин официально поставляет России летальное вооружение. В то же время Киев неоднократно обращал внимание китайской стороны на использование продукции местных производителей в российском военном арсенале и ожидал ответной реакции.

Власюк подчеркнул, что украинская сторона не получила никакого подтверждения того, что китайские власти провели проверку предоставленной информации или установили, каким путем эти компоненты попали в Россию.

Одним из примеров стала находка после очередной массированной атаки на Киев. В ходе исследования обломков украинские специалисты обнаружили электронные детали, изготовленные на китайском предприятии только в июне этого года. Собранные материалы, включая фотографии маркировки и другие доказательства, были переданы представителям Китая по дипломатическим каналам.

Тем не менее, никакого официального ответа или информации о результатах возможного расследования украинская сторона так и не получила.

После отсутствия реакции со стороны Пекина Украина решила прибегнуть к санкционным мерам. В санкционный список были включены пять китайских компаний, продукцию которых, по данным украинских специалистов, обнаружили в российских ракетах и беспилотниках. В Киеве отмечают, что усиление контроля за экспортом компонентов двойного назначения является одним из ключевых шагов по ограничению возможностей России продолжать производство высокоточного оружия.

Портал "Комментарии" уже писал, что после очередной масштабной российской атаки на Украину представители двухпартийной группы поддержки Украины в Конгрессе США призвали американскую администрацию ускорить оказание военной помощи Киеву. Об этом сообщает Радио Свобода.