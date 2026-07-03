Китай цинічно закриває очі на допомогу Путіну у війні: озвучено приголомшливе звинувачення

Україна досі не отримала від Китаю офіційної відповіді щодо походження китайських комплектуючих, які регулярно виявляють у російських ракетах і безпілотниках. Попри неодноразову передачу доказів та інформації, Пекін не повідомив про результати будь-яких перевірок або розслідувань. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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За його словами, Україна розглядає Китай як важливого торговельного партнера та не стверджує, що Пекін офіційно постачає Росії летальне озброєння. Водночас Київ неодноразово звертав увагу китайської сторони на використання продукції місцевих виробників у російському військовому арсеналі та очікував на відповідну реакцію.

Власюк наголосив, що українська сторона не отримала жодного підтвердження того, що китайська влада провела перевірку наданої інформації або встановила, яким шляхом ці компоненти потрапили до Росії.

Одним із прикладів стала знахідка після чергової масованої атаки на Київ. Під час дослідження уламків українські спеціалісти виявили електронні деталі, виготовлені на китайському підприємстві лише у червні цього року. Зібрані матеріали, включно з фотографіями маркування та іншими доказами, були передані представникам Китаю дипломатичними каналами.

Попри це, жодної офіційної відповіді чи інформації про результати можливого розслідування українська сторона так і не отримала.

Після відсутності реакції з боку Пекіна Україна вирішила вдатися до санкційних заходів. До санкційного списку було включено п'ять китайських компаній, продукцію яких, за даними українських фахівців, виявили у російських ракетах і безпілотниках. У Києві наголошують, що посилення контролю за експортом компонентів подвійного призначення є одним із ключових кроків для обмеження можливостей Росії продовжувати виробництво високоточної зброї.

Портал "Коментарі" вже писав, що після чергової масштабної російської атаки на Україну представники двопартійної групи підтримки України в Конгресі США закликали американську адміністрацію прискорити надання військової допомоги Києву. Про це повідомляє Радіо Свобода.