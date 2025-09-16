Китай делает ставку на Польшу: какие важные решения переговорщики Си везут из Варшавы

Китай опубликовал совместное заявление по результатам встречи глав МИД Польши и КНР. Сразу бросается в глаза пункт о развитии торговли и разговор об инвестициях. По закрытым границам с Беларусью есть параграф о развитии евразийского сухопутного коридора, где отмечается роль Польши и перспективы развития. Об этом рассказал соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич.

Переговоры Польши и Китая. Фото: из открытых источников

Эксперт говорит, что все это подтверждает его предположение том, что закрытие границы есть все же временным шагом, рассчитанным на реакцию и давление на Минск как от США, пока что мягко, так и от КНР – мягко, но не совсем.

Игорь Тышкевич считает, что ближе к октябрю-ноябрю Польша может создать свой переговорный трек с официальным Минском, который назовут консультациями или контактами. И таким образом Варшава входит в пул коммуникаторов с Лукашенко на параллельном с США треке и при возможной поддержке КНР.

"Интереснее всего следующий параграф – о развитии торговли и торговли товарами двойного назначения. Стороны договорились ослабить хватку экспортного контроля с двух сторон. И таким образом Польша может стать одним из ключевых поставщиков dual-use компонентов и техники из КНР на украинский и европейский рынок. Очень выгодный функционал", – отметил эксперт.

По его словам, из этого всего Китай получает то, что он продолжает выстраивать северную ось партнёрства Беларусь-Польша-Германия. Партнёрства с Китаем, а не между собой пока. Но развитие процессов может "дёрнуть" и Минск на стабилизацию на западном направлении. Украина в этой конфигурации пока пассивный наблюдатель, но вскоре может появиться и политика.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша хочет, чтобы Китай повлиял на РФ: в чем прямой интерес Пекина.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США заявляют о достижении важного соглашения с Китаем: теперь будет встреча Трампа и Си.



