logo

BTC/USD

114842

ETH/USD

4534.65

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польша хочет, чтобы Китай повлиял на РФ: в чем прямой интерес Пекина
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша хочет, чтобы Китай повлиял на РФ: в чем прямой интерес Пекина

Польша хочет, чтобы Китай повлиял на РФ прекратить "гибридную операцию" относительно мигрантов на границе, что делает проблематичным функционирование торгового маршрута Пекина в Европу

15 сентября 2025, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, что на встрече со своим китайским коллегой Ван И в пригороде Варшавы будет настаивать на том, чтобы Китай оказал давление на Россию с целью прекращения "гибридной операции" на восточной границе, которая привела к закрытию ключевого торгового маршрута Пекина в Европу. Об этом пишет "Bloomberg".

Польша хочет, чтобы Китай повлиял на РФ: в чем прямой интерес Пекина

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

При этом журналисты напоминают, что Польша закрыла границу с Беларусью из-за военных учений "Запад". Граница является основным маршрутом для китайских железнодорожных перевозок в Европу.

"Это очень важная тема, и если он (Ван И. – ред.) ее не затронет, я это сделаю. Чтобы граница была полностью открыта, на обеих сторонах должен быть мир", – отметил Радослав Сикорский.

По его словам, Польша вложила полмиллиарда евро собственных средств на строительство забора вдоль 400-километровой границы с Беларусью после всплеска нелегальных переходов за последние четыре года.

Напряженность усилилась в мае прошлого года, когда польский пограничник был атакован и убит мигрантом.

Тогда глава польского правительства Дональд Туск обвинил Беларусь и Россию в использовании миграции как оружия.

В прошлом году Варшава пригрозила перекрыть экспортный маршрут в Европейский Союз, чтобы заручиться помощью Китая. Тогдашний президент Польши Анджей Дуда поднял вопрос о напряженности на границе во время визита в Пекин, что "помогло на несколько месяцев", сказал Сикорский.

"Но, к сожалению, эта гибридная операция снова усилилась. Поэтому нам нужно снова поговорить", – добавил глава МИД Польши.

Читайте также на портале "Комментарии" — западным партнерам стоит всерьез задуматься о том, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-15/poland-will-seek-china-s-help-to-curb-migrant-crisis-on-border
Теги:

Новости

Все новости