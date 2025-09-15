Польша хочет, чтобы Китай повлиял на РФ: в чем прямой интерес Пекина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, что на встрече со своим китайским коллегой Ван И в пригороде Варшавы будет настаивать на том, чтобы Китай оказал давление на Россию с целью прекращения "гибридной операции" на восточной границе, которая привела к закрытию ключевого торгового маршрута Пекина в Европу. Об этом пишет "Bloomberg".
Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников
При этом журналисты напоминают, что Польша закрыла границу с Беларусью из-за военных учений "Запад". Граница является основным маршрутом для китайских железнодорожных перевозок в Европу.
По его словам, Польша вложила полмиллиарда евро собственных средств на строительство забора вдоль 400-километровой границы с Беларусью после всплеска нелегальных переходов за последние четыре года.
Напряженность усилилась в мае прошлого года, когда польский пограничник был атакован и убит мигрантом.
Тогда глава польского правительства Дональд Туск обвинил Беларусь и Россию в использовании миграции как оружия.
В прошлом году Варшава пригрозила перекрыть экспортный маршрут в Европейский Союз, чтобы заручиться помощью Китая. Тогдашний президент Польши Анджей Дуда поднял вопрос о напряженности на границе во время визита в Пекин, что "помогло на несколько месяцев", сказал Сикорский.
