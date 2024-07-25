Китай демонстративно показал Кулебе, что Украина для него не в приоритете: о чем речь

Президент Владимир Зеленский сообщил, что увидел "четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины". Однако, как отмечает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, ни в одном официальном сообщении от китайской стороны нет упоминания о поддержке территориальной целостности Украины. Кроме того, о такой поддержке не оговариваются и китайские СМИ.

Кулеба и Ван И

"Никакого слова о территориальной целостности Украины! Даже в общих чертах, как это традиционно делает китайская пропаганда – Китай поддерживает территориальную целостность, не указывая, что это касается конкретного государства. Конечно, возможно, что в присущей китайцам манере Ван И мог тихо шепнуть на ухо Кулебе, что "Крым — это Украина", но мы об этом никому, нигде и никогда не скажем публично, а так вы имейте в виду, даже президенту своему можешь сообщить. Согласно Сунь Цзы "война – это путь хитростей и обмана". А Китай ведет войну и не на стороне Украины", — написал в Фейсбуке Гончар.

При этом эксперт обратил внимание, что министр иностранных дел Ван И принимал главу МИД Дмитрия Кулебу не в Пекине.

"В Китае символика имеет огромное значение. Приемом украинского министра в Гуанчжоу китайцы хотели продемонстрировать низкую приоритетность Украины для Поднебесной", – заявил Гончар.

По его словам, позорно смотрится, когда украинский министр работает в роли пропагандиста основного союзника России.

"В Пекине и Москве радостно подмигивают друг другу и еще и откровенно демонстрируют братство по оружию — две пары стратегических бомбардировщиков — российские Ту-95МС и китайские Н-6 — показывали "Кузкину мать" США вблизи Аляски", — заявил Гончар.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по словам Зеленского, от Китая получен четкий сигнал о том, что он поддерживает территориальную целостность Украины.



