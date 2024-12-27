Китай держит руки на горле России и готов ее «придушить»: какой сигнал ждет

Китай будет сохранять стабильные отношения с Украиной, но в то же время ожидает возможного приглашения от Соединенных Штатов принять участие в урегулировании войны России против Украины, отметил в эфире Freedom политолог Игорь Рейтерович.

Си Цзиньпин

По его словам, участие в этом процессе может быть выгодным для Китая, поскольку в Пекине опасаются возвращения Дональда Трампа к власти из-за его антикитайских взглядов и стремления к экономической конфронтации с КНР. То есть, говорит политолог, речь идет о шансе для Китая установить новые отношения с США, способствовать завершению войны, в то же время сохранив контроль над Россией, которая уже полностью зависит от Пекина.

Эксперт считает, что такое участие позволит Китаю не только улучшить отношения с Вашингтоном, но и сохранить Украину как важного торгового партнера, особенно в силу ее мощности в сельском хозяйстве.

"Китай не решил свою продовольственную проблему и зависит от внешних поставок. В этом контексте Украина для него чрезвычайно перспективна", — подчеркнул политолог.

Несмотря на осторожную позицию, Китай уже демонстрирует определенные шаги, в частности, назначение нового посла в Украине, что может свидетельствовать о готовности активнее приобщаться к урегулированию ситуации.

Рейтерович также обратил внимание, что призыв Трампа в Китай о помощи в урегулировании конфликта был услышан в Пекине. Китайская сторона сейчас анализирует, как лучше ответить на этот сигнал.

“Это очень важно для Китая – определенное равноправие с Соединенными Штатами. И когда такой момент наступит, поверьте, они очень быстро передадут необходимые сигналы России, и, по большому счету, им будет наплевать на то, что в России по этому поводу будут думать. Они прекрасно знают, что держат руку на пульсе, держат руку на шее российской экономики. И, если россияне начнут как-то брыкаться, очень быстро эту руку сжмут. Но пока они считают, что еще не пришло то время, когда можно этим воспользоваться по максимуму", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Китай ожидает обращения от Трампа и рассчитывает получить много бонусов.



