Китай держит руки на горле России и готов ее «придушить»: какой сигнал ждет

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Китай будет сохранять стабильные отношения с Украиной, но в то же время ожидает возможного приглашения от Соединенных Штатов принять участие в урегулировании войны России против Украины, отметил в эфире Freedom политолог Игорь Рейтерович.
Си Цзиньпин
По его словам, участие в этом процессе может быть выгодным для Китая, поскольку в Пекине опасаются возвращения Дональда Трампа к власти из-за его антикитайских взглядов и стремления к экономической конфронтации с КНР. То есть, говорит политолог, речь идет о шансе для Китая установить новые отношения с США, способствовать завершению войны, в то же время сохранив контроль над Россией, которая уже полностью зависит от Пекина.
Эксперт считает, что такое участие позволит Китаю не только улучшить отношения с Вашингтоном, но и сохранить Украину как важного торгового партнера, особенно в силу ее мощности в сельском хозяйстве.
Несмотря на осторожную позицию, Китай уже демонстрирует определенные шаги, в частности, назначение нового посла в Украине, что может свидетельствовать о готовности активнее приобщаться к урегулированию ситуации.
Рейтерович также обратил внимание, что призыв Трампа в Китай о помощи в урегулировании конфликта был услышан в Пекине. Китайская сторона сейчас анализирует, как лучше ответить на этот сигнал.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Китай ожидает обращения от Трампа и рассчитывает получить много бонусов.
Новости