Китай экстренно готовит план "Б": какое решение Трампа окончательно вывело из себя

Китай готовится усилить устойчивость своей экономики к внешним рискам и укрепить энергетическую безопасность на фоне геополитического напряжения, вызванного войной в Иране. Несмотря на эти вызовы, экономические показатели страны в начале года оказались лучше, чем прогнозировали аналитики.

О стратегических шагах заявило руководство КНР на заседании политбюро Коммунистической партии во главе с Си Цзиньпином. По информации Bloomberg, в Пекине открыто признают потенциальные угрозы, которые могут создать затяжной конфликт на Ближнем Востоке, в частности для энергетического сектора.

Среди главных приоритетов – повышение уровня обеспечения энергоресурсами и укрепление внутренних экономических механизмов. Хотя влияние энергетической нестабильности на китайскую экономику ограничено, ситуация может осложниться в случае длительных перебоев в поставке, в частности из-за рисков для Ормузского пролива.

Рост мировых цен на нефть может снизить глобальный спрос, что в свою очередь негативно скажется на экспорте Китая — одном из ключевых драйверов его экономического развития.

В ответ Пекин намерен активизировать внутренний рынок, расширяя предложение товаров и услуг, а также ускорить реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Речь идет о развитии энергетики, транспортной системы, цифровых технологий, телекоммуникаций и вычислительных мощностей.

Особое внимание уделяется модернизации систем водоснабжения и электросетей. Кроме того, Китай уже наращивает государственные расходы и инвестиции, параллельно работая над созданием независимых цепей снабжения и достижением технологической автономии.

