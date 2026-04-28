Китай екстрено готує план "Б": яке рішення Трампа остаточно вивело із себе Сі

Китай готується посилити стійкість своєї економіки до зовнішніх ризиків та зміцнити енергетичну безпеку на тлі геополітичної напруги, спричиненої війною в Ірані. Попри ці виклики, економічні показники країни на початку року виявилися кращими, ніж прогнозували аналітики.

Про стратегічні кроки заявило керівництво КНР під час засідання політбюро Комуністичної партії на чолі із Сі Цзіньпіном. За інформацією Bloomberg, у Пекіні відкрито визнають потенційні загрози, які може створити затяжний конфлікт на Близькому Сході, зокрема для енергетичного сектору.

Серед головних пріоритетів — підвищення рівня забезпечення енергоресурсами та зміцнення внутрішніх економічних механізмів. Хоча наразі вплив енергетичної нестабільності на китайську економіку обмежений, ситуація може ускладнитися у разі тривалих перебоїв у постачанні, зокрема через ризики для Ормузької протоки.

Зростання світових цін на нафту може знизити глобальний попит, що, своєю чергою, негативно позначиться на експорті Китаю — одному з ключових драйверів його економічного розвитку.

У відповідь Пекін планує активізувати внутрішній ринок, розширюючи пропозицію товарів і послуг, а також пришвидшити реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів. Йдеться про розвиток енергетики, транспортної системи, цифрових технологій, телекомунікацій та обчислювальних потужностей.

Окрему увагу приділяють модернізації систем водопостачання та електромереж. Крім того, Китай уже нарощує державні витрати та інвестиції, паралельно працюючи над створенням незалежних ланцюгів постачання і досягненням технологічної автономії.

