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Китай готов быть глобальным партнером России: Си Цзиньпин сделал заявление

Китай подтвердил готовность продолжать сближение с путинской Россией

сегодня, 12:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели видеопереговоры. Лидер Китая заявил о том, что его страна несмотря ни на что готова быть глобальным партнером России. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости". 

Китай готов быть глобальным партнером России: Си Цзиньпин сделал заявление

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Главы КНР отметил, Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие и быть глобальным партнером России.                                                   

"Перед лицом непростой, далеко неоднозначной международной обстановки мы готовы наращивать стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности для развития, быть глобальными партнерами во благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире", — заявил Си Цзиньпин.

Читайте также на портале "Комментарии" - Китай может напасть на Тайвань, если Россия достигнет своей цели в Украине. Об этом сказал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью американской телекомпании PBS. Он также считает, что российское нападение на Украину, и особенно провал его первоначального плана, вызвали беспокойство у лидера КНР – Си Цзиньпина, который, по некоторым данным, намерен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным до конца текущего года. Что можно сказать о китайской тактике в отношении российско-украинской войны? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в чем важность переговоров Путина и Си Цзиньпиня: чем они могут закончиться.




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Источник: https://ria.ru/20221230/kitay-1842430927.html
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