Китай готов помочь завершить войну в Украине: в МИД КНР сделали заявление

Глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР и США надеются на скорейшее завершение войны в Украине. Обе стороны готовы сыграть "конструктивную роль" в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство Синьхуа.

Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото: из открытых источников

"Что касается украинского кризиса, то и Китай, и Соединенные Штаты надеются на скорейшее урегулирование конфликта и предприняли значительные усилия для продвижения мирных переговоров, каждый по-своему", — отметил Ван И.

Он отметил, что проблемные вопросы не имеют простых решений, поэтому мирные переговоры не могут привести к какому-то решению в одночасье. В то же время, обе страны готовы помочь.

"И Китай, и Соединенные Штаты готовы поддерживать диалог и играть конструктивную роль в политическом разрешении конфликта", — подчеркнул Ван И.

Отметим, что это заявления министр иностранных дел КНР сделал после того, как 14 мая между главой Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом прошла встреча в Пекине.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время визита президента США Дональда Трампа в Китай переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином прошли в более напряженной атмосфере, чем ожидалось. Как пишет The New York Times, американский лидер пытался демонстрировать примирительный тон и делал ставку на личную дипломатию, однако Си дал понять: у Пекина есть жесткие границы, которые Вашингтону лучше не пересекать. Главной темой стала ситуация вокруг Тайваня. При этом Белый дом пытался публично демонстрировать, что у Вашингтона и Пекина есть общая точка зрения по ряду вопросов. В частности, относительно того, что Тегеран ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие. А уже в США Трамп вообще заявил, что не поддерживает официальное провозглашение независимости Тайваня и намерен избежать прямого конфликта с Китаем. Каковы итоги саммита Трампа и Си Цзиньпина? Что они будут означать для мира и, в частности, для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.