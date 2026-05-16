Китай готовий допомогти завершити війну в Україні: у МЗС КНР зробили заяву

Глава МЗС Китаю Ван І заявив, що КНР та США сподіваються на якнайшвидше завершення війни в Україні. Обидві сторони готові зіграти "конструктивну роль" у цьому питанні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І.

"Що стосується української кризи, то і Китай, і Сполучені Штати сподіваються на якнайшвидше врегулювання конфлікту і доклали значних зусиль для просування мирних переговорів, кожен по-своєму", — зазначив Ван І.

Він зазначив, що проблемні питання не мають простих рішень, тому мирні переговори не можуть призвести до якогось вирішення одразу. У той же час обидві країни готові допомогти.

"І Китай, і Сполучені Штати готові підтримувати діалог і відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні конфлікту", — наголосив Ван І.

Зазначимо, що цю заяву міністр закордонних справ КНР зробив після того, як 14 травня між главою Китаю Сі Цзіньпіном та президентом США Дональдом Трампом відбулася зустріч у Пекіні.

