Китай готовий допомогти завершити війну в Україні: у МЗС КНР зробили заяву

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава МЗС Китаю Ван І заявив, що КНР та США сподіваються на якнайшвидше завершення війни в Україні. Обидві сторони готові зіграти "конструктивну роль" у цьому питанні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє агентство Сіньхуа.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І. Фото: з відкритих джерел
Він зазначив, що проблемні питання не мають простих рішень, тому мирні переговори не можуть призвести до якогось вирішення одразу. У той же час обидві країни готові допомогти.
Зазначимо, що цю заяву міністр закордонних справ КНР зробив після того, як 14 травня між главою Китаю Сі Цзіньпіном та президентом США Дональдом Трампом відбулася зустріч у Пекіні.
Читайте також на порталі "Коментарі" — під час візиту президента США Дональда Трампа до Китаю переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном пройшли в більш напруженій атмосфері, ніж очікувалося. Як пише The New York Times, американський лідер намагався демонструвати примирливий тон і робив ставку на особисту дипломатію, проте Сі дав зрозуміти: Пекін має жорсткі кордони, які Вашингтону краще не перетинати. Головною темою стала ситуація навколо Тайваню. При цьому Білий дім намагався публічно демонструвати, що Вашингтон і Пекін мають спільну точку зору з низки питань. Зокрема, щодо того, що Тегеран за жодних умов не має отримати ядерної зброї. А вже в США Трамп взагалі заявив, що не підтримує офіційного проголошення незалежності Тайваню і має намір уникнути прямого конфлікту з Китаєм. Які підсумки саміту Трампа та Сі Цзіньпіна? Що вони означатимуть для світу і, зокрема, для України? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.