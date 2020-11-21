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Главная Новости Мир Китай Китай готов поставлять свою вакцину от Covid - президент Си Цзиньпин
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Китай готов поставлять свою вакцину от Covid - президент Си Цзиньпин

В Китае пять отечественных "кандидатов" проходят III фазу испытаний

сегодня, 20:55
Автор:

Татьяна Лозовенко

Президент Си Цзиньпин заявил в субботу, что Китай готов активизировать глобальное сотрудничество в сфере вакцины против COVID-19, и призвал к улучшению международной координации политики.

Китай готов поставлять свою вакцину от Covid - президент Си Цзиньпин

Фото: из открытых источников

Фармацевтические компании и исследовательские центры по всему миру работают над потенциальными вакцинами против COVID-19, и в настоящее время проводятся крупные глобальные испытания нескольких препаратов. В Китае пять отечественных "кандидатов" проходят III фазу испытаний.

"Китай готов укреплять сотрудничество с другими странами в области исследований и разработок, производства и распространения вакцин", — сказал Си на саммите G20 в Эр-Рияде по видеосвязи.

Он также призвал к усилению координации международной политики для создания "ускоренных маршрутов" путешествий, которые способствовали бы упорядоченному глобальному перемещению. Си сказал, что Китай предложит создать механизм, с помощью которого результаты тестов путешественников будут признаваться на международном уровне с помощью цифровых кодов здоровья.

Ранее "Комментарии" сообщали: президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что турецкая вакцина от коронавируса будет доступна для всех.




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Источник: https://www.reuters.com/article/us-g20-saudi-china-xi/xi-says-china-ready-to-boost-global-covid-19-vaccine-cooperation-idUSKBN2810L7?il=0
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