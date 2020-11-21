Китай готов поставлять свою вакцину от Covid - президент Си Цзиньпин

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Татьяна Лозовенко
Президент Си Цзиньпин заявил в субботу, что Китай готов активизировать глобальное сотрудничество в сфере вакцины против COVID-19, и призвал к улучшению международной координации политики.
Фото: из открытых источников
Фармацевтические компании и исследовательские центры по всему миру работают над потенциальными вакцинами против COVID-19, и в настоящее время проводятся крупные глобальные испытания нескольких препаратов. В Китае пять отечественных "кандидатов" проходят III фазу испытаний.
Он также призвал к усилению координации международной политики для создания "ускоренных маршрутов" путешествий, которые способствовали бы упорядоченному глобальному перемещению. Си сказал, что Китай предложит создать механизм, с помощью которого результаты тестов путешественников будут признаваться на международном уровне с помощью цифровых кодов здоровья.
Ранее "Комментарии" сообщали: президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что турецкая вакцина от коронавируса будет доступна для всех.
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