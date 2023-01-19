Китай готовит вторжение на Тайвань: появилась дата

Есть большая вероятность, что китайские войска вторгнутся на Тайвань. Нападение может произойти в 2027 году, предупреждает МИД страны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву. Фото: GettyImage

"Китай теперь, вероятнее всего, вторгнется на Тайвань, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем лидера Си Цзиньпина", — заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

В МИД Тайваня считают, что в Пекине уже даже определились с ключевой датой, когда может состояться полномасштабное вторжение, по типу того, что совершили россияне в Украине. Речь идет о 2027 годе.

Издание обращает внимание, что еще никогда риск возникновения нового конфликта не был таким высоким, как сейчас. Нет оснований говорить, что разногласия можно урегулировать исключительно дипломатическим путем, все идет к тому, что конфронтации не избежать. По информации тайваньских источников, Китай теперь каждый день отправляет истребители в направлении воздушного пространства самоуправляемого острова. Таким образом Пекин пытается проверить реакцию Тайваня и его союзников, но, когда будет удар – никто не знает.

Стоит отметить, сразу 47 самолетов Военно-воздушных сил Китая ночью 26 декабря пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Они вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня.

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