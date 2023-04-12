Китай готовится к реальной войне: Си Цзиньпин обратился к военным

Военнослужащим Народно-освободительной армии Китая нужно усилить подготовку. Речь идет о такой, которая была бы ориентирована на реальные боевые действия. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы КНР Си Цзиньпиня, которого цитирует "Синьхуа".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Как передают местные СМИ, такое указание он дал в среду во время проверки Южной зоны боевого командования НОАК, где он проводил, в частности, проверку Военно-Морских сил.

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"Нужно укрепить реальную военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия, углубить исследования военных и оперативных вопросов, а также обновлять оперативные концепции и боевые методы обучения. Необходимо усилить конфронтационную подготовку и сосредоточиться на ключевых темах", — заявил Си Цзиньпин.

Глава Китая также сказал, что для ускорения формирования реальных боевых возможностей необходимо "энергично развивать новые боевые силы и средства".

"Необходимо усилить образование и управление войсками, чтобы обеспечить безопасность и стабильность войск. Все уровни, особенно руководящие кадры. Надо обучать офицеров и солдат постоянному созданию новой ситуации в строительстве Военно-Морского флота на Южной зоне боевого командования", — отметил Си Цзиньпин.

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