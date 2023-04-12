Китай готовится к реальной войне: Си Цзиньпин обратился к военным

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Кравцев Сергей
Военнослужащим Народно-освободительной армии Китая нужно усилить подготовку. Речь идет о такой, которая была бы ориентирована на реальные боевые действия. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы КНР Си Цзиньпиня, которого цитирует "Синьхуа".
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Как передают местные СМИ, такое указание он дал в среду во время проверки Южной зоны боевого командования НОАК, где он проводил, в частности, проверку Военно-Морских сил.
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Глава Китая также сказал, что для ускорения формирования реальных боевых возможностей необходимо "энергично развивать новые боевые силы и средства".
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Также издание "Комментарии" сообщало — госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отправится с визитом в Китай, куда в последнее время зачастили европейские политики и чиновники, как только для этого созреют подходящие условия. Он также отметил, что Штаты считают важным продолжать искать пути улучшения отношений с Китаем. Каковы перспективы отношений Вашингтона и Пекина? Какое развитие событий было бы в пользу Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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