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Китай готовится к войне: Си Цзиньпин сделал заявление

Си Цзиньпин раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах

сегодня, 12:07 comments3022
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Автор:

Кравцев Сергей

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне. И мир это "должен воспринимать всерьез". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на слова Си Цзиньпиня, которого цитирует Foreign Affairs.

Китай готовится к войне: Си Цзиньпин сделал заявление

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Как пишет издание, такое заявление прозвучало из уст Си Цзиньпина во время ежегодного заседания парламента КНР и его высшего политического консультативного органа.


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Си Цзиньпин раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах, а в одной из них сказал своим генералам "смело воевать".

Сообщается, что его правительство также объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2%, который удвоился за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.

Кроме того, в последние месяцы Китай представил общественности новые законы о военной готовности. Также известно о строительстве новых бомбоубежищ в городах по ту сторону Тайваньского пролива и создании новых офисов "Национальной оборонной мобилизации" по всей стране.

В материале говорится, что нет пока что официальных заявлений о том, что китайская армия готовится вступить в большую войну, но исходя из последних заявлений высшего руководства КНР, "конфликт не определен или неизбежен".

"Но что-то изменилось в Пекине, и этого политики и бизнес-лидеры во всем мире не могут позволить себе игнорировать. Если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово", — пишет Foreign Affairs. 

Читайте также на портале "Комментарии" — трехдневный визит лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину, хоть и завершился, но остается в фокусе внимания. Его анализируют западные издания и политики, дают оценки в самом Китае. Какие главные выводы можно сделать сейчас, когда есть возможность проанализировать китайско-российские переговоры не по горячим следам, а спустя какое-то время? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.foreignaffairs.com/united-states/xi-jinping-says-he-preparing-china-war
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:22

Попри бажання Зедента втягнути Китай у війну не вийде. Від війни в Україні виграє саме корумпована влада і олігархізм. І орки УПА-шизму які їх обслуговуют.


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