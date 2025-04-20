Китай готовится открыть самый высокий мост в мире (ФОТО)

В китайской провинции Гуйчжоу завершается строительство Huajiang Grand Canyon Bridge – самого высокого моста в мире. В КНР заявляют, что строительство этого моста "продемонстрирует мощность инфраструктуры Китая", а также сократит путешествие по горной местности от нескольких часов до двух минут.

Фото: Xinhua

Huajiang Grand Canyon Bridge (Мост Большого каньона Хуацзян) – это подвесной мост общей протяженностью 2890 метров. Его конструкция весит более 22 000 тонн, что примерно соответствует трем Эйфелевым башням. Мост имеет высоту 625 метров над уровнем реки Хуацзян, превосходящей Эйфелеву башню на 200 метров и оставляет далеко позади предыдущего рекордсмена — виадук Мийо во Франции, который был на высоте 280 метров.

Работы по строительству моста начались 18 января 2022, а сейчас они завершены на 95%. Открытие Huajiang Grand Canyon Bridge для транспортного движения намечено на июнь 2025 года.





Самый высокий мост в мире Huajiang Grand Canyon Bridge

Строительство продолжалось в сложной горной местности. Район, известный под названием "Трещина Земли", славится глубокими ущельями и отвесными склонами. Ранее жители были фактически изолированы, а транспортировка товаров занимала много времени. Благодаря мосту эта географическая изоляция будет преодолена.

Самый высокий мост в мире Huajiang Grand Canyon Bridge

Главный инженер компании Guizhou Highway Group Чжан Шенлинь заявил, что проект "продемонстрирует мощность инфраструктуры Китая".

Из 100 самых высоких мостов мира почти половина расположена именно в китайской провинции Гуйчжоу, ранее считавшейся отсталым регионом. Государственная стратегия развития Китая предполагает трансформацию подобных территорий путем инвестиций в дороги, мосты, железные дороги и тоннели.

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